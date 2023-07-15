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Из-за плохой погоды шесть рейсов утром вылетели с задержкой из омского аэропорта

15 июля 2023, 09:00
Фото: Город55
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Время задержки составило от 15 до 40 минут.

В субботу утром в омском аэропорту задержали сразу несколько рейсов. Пассажирам пришлось дожидаться вылета от 15 до 40 минут.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на 16 минут перенесли рейс авиакомпании «Победа», который следовал по маршруту Омск — Москва. С 6.35 на 6.56 перенесли еще один рейс до Москвы, на этот раз от «Уральских авиалиний».

Позже вылетели два самолета, направляющиеся по маршруту Омск — Санкт-Петербург от авиакомпаний «Россия» (вместо 6.40 в 7.15) и «Северный ветер» (с 9.05 на 9.20). Подождать пришлось и пассажирам, следующим из Омска в Новосибирск (с 10.25 до 11.04) и Сочи (с 10.45 до 11.00). Эти рейсы обслуживались авиакомпаниями «Сибирь» и «Уральские авиалинии» соответственно.

Произошло это, вероятнее всего, из-за погодных условий. Дожди, сильный ветер и грозы сохранятся в Омской области в ближайшие сутки. МЧС в связи с этим объявило очередное штормовое предупреждение.

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#Юлия Истомина#Аэропорт#Задержка рейса#Авиакомпании#Рейсы#Самолет#Плохая погода#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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