Из-за плохой погоды шесть рейсов утром вылетели с задержкой из омского аэропорта

Позже вылетели два самолета, направляющиеся по маршруту Омск — Санкт-Петербург от авиакомпаний «Россия» (вместо 6.40 в 7.15) и «Северный ветер» (с 9.05 на 9.20). Подождать пришлось и пассажирам, следующим из Омска в Новосибирск (с 10.25 до 11.04) и Сочи (с 10.45 до 11.00). Эти рейсы обслуживались авиакомпаниями «Сибирь» и «Уральские авиалинии» соответственно.