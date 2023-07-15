Хоценко дал поручение ежедневно контролировать строительство школы в Исилькуле

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В пятницу, 14 июля, врио губернатора Омской области посетил стройплощадку школы на 550 мест в Исилькуле и пообщался с руководством подрядной организации. Новое учебное заведение начали возводить в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», но на стратегически важном для исилькульцев объекте меняется уже третий подрядчик.
В январе прошлого года контракт с первым подрядчиком — ООО «Строительная компания „Лидер“» — расторгли в одностороннем порядке из-за срыва сроков строительства и внесли его в реестр недобросовестных поставщиков.
В декабре на объекте появился новый подрядчик — «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“». Компании необходимо сдать готовую школу к 20 декабря 2023 года, но к середине июля ее строительная готовность составляет только 25%, а значит возникает риск, что образовательное учреждение могут не успеть сдать вовремя.
«У затянувшейся стройки есть объективные причины. Проект школы делали в 2020 году. Договорились о том, что до 20 декабря текущего года объект введут в эксплуатацию. Ежедневно представители „Облстройзаказчика“ будут контролировать ход строительных работ», — рассказал врио губернатора.
В четырехэтажном здании новой школы будут обучаться 200 учеников начальных классов и 350 старшеклассников. В Исилькуль уже поступило необходимое оборудование для учебного заведения.
«В настоящее время у нас в одном здании совмещают учебу ученики из двух школ. До обеда учатся одни, после обеда — другие. Поэтому надеюсь, что мы новую школу сдадим в этом году. Для этого есть все — федеральные средства и надежный подрядчик», — отметил глава Исилькульского района Юрий Бахтин.