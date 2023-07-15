Хоценко дал поручение ежедневно контролировать строительство школы в Исилькуле

В пятницу, 14 июля, врио губернатора Омской области посетил стройплощадку школы на 550 мест в Исилькуле и пообщался с руководством подрядной организации. Новое учебное заведение начали возводить в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», но на стратегически важном для исилькульцев объекте меняется уже третий подрядчик.