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Хоценко дал поручение ежедневно контролировать строительство школы в Исилькуле

15 июля 2023, 05:02
Фото: Правительство Омской области
Школу, которую начали возводить три года назад, обещают сдать к 20 декабря 2023 года.

В пятницу, 14 июля, врио губернатора Омской области посетил стройплощадку школы на 550 мест в Исилькуле и пообщался с руководством подрядной организации. Новое учебное заведение начали возводить в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», но на стратегически важном для исилькульцев объекте меняется уже третий подрядчик.

В январе прошлого года контракт с первым подрядчиком — ООО «Строительная компания „Лидер“» — расторгли в одностороннем порядке из-за срыва сроков строительства и внесли его в реестр недобросовестных поставщиков.

В декабре на объекте появился новый подрядчик — «Инженерно-технический центр „АСУкомплектсервис“». Компании необходимо сдать готовую школу к 20 декабря 2023 года, но к середине июля ее строительная готовность составляет только 25%, а значит возникает риск, что образовательное учреждение могут не успеть сдать вовремя.

«У затянувшейся стройки есть объективные причины. Проект школы делали в 2020 году. Договорились о том, что до 20 декабря текущего года объект введут в эксплуатацию. Ежедневно представители „Облстройзаказчика“ будут контролировать ход строительных работ», — рассказал врио губернатора.

В четырехэтажном здании новой школы будут обучаться 200 учеников начальных классов и 350 старшеклассников. В Исилькуль уже поступило необходимое оборудование для учебного заведения.

«В настоящее время у нас в одном здании совмещают учебу ученики из двух школ. До обеда учатся одни, после обеда — другие. Поэтому надеюсь, что мы новую школу сдадим в этом году. Для этого есть все — федеральные средства и надежный подрядчик», — отметил глава Исилькульского района Юрий Бахтин.
Хоценко поучаствовал в отправке гуманитарного груза в Исилькульском районе бойцам СВО
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#Юлия Истомина#Строительство#Школа#Врио губернатора Омской области#Подрядчик#Контроль#Виталий Хоценко#Общество#Новости#Омская область#Исилькульский район
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