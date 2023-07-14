Врач рассказал, как помочь себе при сидячем образе жизни

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В интервью для RuNews24.ru Евгений Машковский, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» и автор книги «Давай сейчас!», поделился советами о том, как избежать последствий сидячей работы.
В свободное время после работы стоит попытаться сбалансировать сидячий образ жизни. Регулярные тренировки, занятия спортом, прогулки и активный отдых помогут поддерживать нормальную физическую активность. Чтобы сохранять мотивацию и желание заниматься после напряженного рабочего дня, лучше выбрать групповые формы активности, такие, как йога, пилатес, танцы или командные виды спорта. Также можно рассмотреть варианты для изменения рабочего окружения, например, использовать стол-трансформер, стоячее рабочее место или мяч для сидения, чтобы активизировать мышцы и снизить нагрузку на спину.
Врач подчеркнул, что важно включить регулярную физическую активность в расписание дня. Даже 10-15 минут в день достаточно, чтобы поддерживать организм в хорошей форме. Вместо того чтобы проводить перерывы, сидя на месте, лучше использовать их для активной физической активности. Небольшие прогулки, упражнения или растяжки могут быть полезными. Старайтесь интегрировать движение в свой день, например, ходите на работу или делайте прогулки вокруг офисного здания во время перерывов. Если есть возможность, используйте лестницу вместо лифта, подытожил эксперт.