Врач рассказал, как помочь себе при сидячем образе жизни

Врач подчеркнул, что важно включить регулярную физическую активность в расписание дня. Даже 10-15 минут в день достаточно, чтобы поддерживать организм в хорошей форме. Вместо того чтобы проводить перерывы, сидя на месте, лучше использовать их для активной физической активности. Небольшие прогулки, упражнения или растяжки могут быть полезными. Старайтесь интегрировать движение в свой день, например, ходите на работу или делайте прогулки вокруг офисного здания во время перерывов. Если есть возможность, используйте лестницу вместо лифта, подытожил эксперт.