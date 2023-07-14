В Омске возбудили уголовное дело после падения девочки из окна в лагере

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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В начале июня в оздоровительном лагере «Спутник» произошел несчастный случай. Девятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Как рассказали в облпрокуратуре, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Прокуратура в свою очередь организовала проверку в лагере. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий. Условия пребывания детей в лагере и питание также оставляли желать лучшего. Кроме того, были в «Спутнике» проблемы с охраной здоровья и оказания медпомощи.
«В целях устранения нарушений закона прокуроры внесли 98 представлений, в суды направили 17 исковых заявлений, возбудили 54 дела об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом нескольких позвонков и травму руки. Школьница выпала из окна, когда прыгала на кровати рядом с открытым окном. Вожатые проветривали помещение и поставили на окно москитную сетку. Девочка запрыгнула на подоконник и оперлась на нее.