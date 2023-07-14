В Омске возбудили уголовное дело после падения девочки из окна в лагере

Прокуратура в свою очередь организовала проверку в лагере. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий. Условия пребывания детей в лагере и питание также оставляли желать лучшего. Кроме того, были в «Спутнике» проблемы с охраной здоровья и оказания медпомощи.