В Омске во время сильной грозы задымился трамвай в Амуре

Как сообщили в пресс-службе ведомства Городу55, это случилось на остановке «Заря» по улице Багратиона. По предварительным данным, произошло короткое замыкание без последующего горения. В этот момент в трамвае находились два человека, которые самостоятельно эвакуировались из салона. До прибытия спасателей персонал использовал огнетушители. Как сообщили очевидцы, возгорание произошло в кабине водителя. На место выехали семь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.