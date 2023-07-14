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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

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В Омске во время сильной грозы задымился трамвай в Амуре

14 июля 2023, 10:14
Фото: Город55
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В этот момент в вагоне находились два человека.

Сегодня днем, 14 июля, в Амуре произошло чрезвычайное происшествие на трамвайных путях. Один из вагонов на маршруте № 7 задымился прямо во время ливня. Сообщение в региональное МЧС об инциденте поступило в 15:42.

Как сообщили в пресс-службе ведомства Городу55, это случилось на остановке «Заря» по улице Багратиона. По предварительным данным, произошло короткое замыкание без последующего горения. В этот момент в трамвае находились два человека, которые самостоятельно эвакуировались из салона. До прибытия спасателей персонал использовал огнетушители. Как сообщили очевидцы, возгорание произошло в кабине водителя. На место выехали семь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Отметим, что сегодня из-за штормового ветра на одной из трасс в Омской области повалило деревья. Движение на дороге было на какое-то время затруднено.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Трамвай#Короткое замыкание
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