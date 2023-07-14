В Омске с конца июня ищут татуированного усатого мужчину на инвалидной коляске

Известно, что постоялец дома-интерната передвигается на инвалидной коляске, у него ампутированы ноги до колен. Его рост — 163 см. У Анатолия прямые короткие седые волосы, светлые глаза. Мужчина носит усы и бороду. Помимо этого среди особых примет можно выделить две татуировки. На плече омича набит крест, а на кисти руки — цветок. В день исчезновения на нем была одежда серого цвета: брюки, рубашка и кепка.