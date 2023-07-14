В Омске с конца июня ищут татуированного усатого мужчину на инвалидной коляске

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В конце июня, 28 числа, в Омске пропал 64-летний Анатолий Поснов. Мужчина вышел из дома-интерната для престарелых и инвалидов в поселке Дачный и исчез. Представители поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» рассказали, как он выглядит.
Известно, что постоялец дома-интерната передвигается на инвалидной коляске, у него ампутированы ноги до колен. Его рост — 163 см. У Анатолия прямые короткие седые волосы, светлые глаза. Мужчина носит усы и бороду. Помимо этого среди особых примет можно выделить две татуировки. На плече омича набит крест, а на кисти руки — цветок. В день исчезновения на нем была одежда серого цвета: брюки, рубашка и кепка.
Волонтеры просят тех, кто видел мужчину, позвонить в «Доброспас-Омск» по телефону 8-999-470-10-08 или связаться с полицейскими по телефону 102.