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В Омске прокуратура проверит исправность аттракционов в городских парках

14 июля 2023, 15:11
Фото: прокуратура Омской области
Поводом для этого стали участившиеся случаи внезапного отключения света в парках и травмирование отдыхающих.

Городская прокуратура организовала проверку в омских парках развлечений. Сегодня, 14 июля, представители надзорного ведомства выезжали уже в одно из мест. Оценивать техническое состояние аттракционов им помогают специалисты регионального Гостехнадзора. Помимо этого проверяющая группа изучает эксплуатационные документы и то, как работники парков проводят инструктаж катающимся на аттракционах.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-центре областной прокуратуры.

Добавим, что сегодня утром, 14 июля, в парке имени 30-летия ВЛКСМ внезапно отключилось электричество. В связи с этим была приостановлена работа аттракционов. Как рассказали в пресс-службе муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», на электроподстанции парка случилась авария. О включении каруселей позже не сообщалось.

Фото: прокуратура Омской области

К слову, вчера, 13 июля, в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» также неожиданно отключилось электроснабжение в момент, когда на каруселях катались люди. Как объяснила Городу55 администрация развлекательной площадки, внештатных ситуаций не было, ни один из посетителей не застрял на аттракционах. Это не первый случай, когда в новом парке внезапно выключается свет.

Причем за последний год в Омске было несколько поломок каруселей. Так, в прошлом году, в парке «Вокруг света» вышел из строя «Ураган». Людей на аттракционе охватила паника. А в парке имени 30-летия ВЛКСМ во время движения «Вихря» на землю упала молодая омичка. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.

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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Происшествия#Общество#Безопасность#Прокуратура Омской области#Проверка прокуратуры#Парк#Парк вокруг света#Парк 30-летия ВЛКСМ#Аттракцион
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