В Омске прокуратура проверит исправность аттракционов в городских парках

К слову, вчера, 13 июля, в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове» также неожиданно отключилось электроснабжение в момент, когда на каруселях катались люди. Как объяснила Городу55 администрация развлекательной площадки, внештатных ситуаций не было, ни один из посетителей не застрял на аттракционах. Это не первый случай, когда в новом парке внезапно выключается свет.