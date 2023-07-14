В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ

Ранее директором комбината являлся Сергей Угрюмов. Он проработал в ведомстве ровно один год и покинул свой пост по истечении срока контракта 4 июля. В течении 10 дней его обязанности исполняла Ольга Котюргина, руководившая КСУ до Угрюмова.