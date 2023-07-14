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В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ

14 июля 2023, 04:56
Фото: 1MI
иллюстрация
Директором «Комбината специальных услуг» стал Михаил Квитков.

В Омске директором «Комбината специальных услуг» стал Михаил Квитков. Об этом сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе городской администрации.

55-летний руководитель уже приступил к выполнению обязанностей. О Михаиле Квиткове известно, что ранее он занимал различные должности в мэрии Омска, научных организациях, предприятиях, в региональном министерстве экономики.

Ранее директором комбината являлся Сергей Угрюмов. Он проработал в ведомстве ровно один год и покинул свой пост по истечении срока контракта 4 июля. В течении 10 дней его обязанности исполняла Ольга Котюргина, руководившая КСУ до Угрюмова.

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#Евгений Игишев#КСУ#Директор#Руководитель#Кладбище#Комбинат#Общество#Омск#Омская область
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