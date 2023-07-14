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В элитном доме в центре Омска отменили режим ЧС из-за аварийного состояния колонны

14 июля 2023, 04:02
Фото: Яндекс Карты
Дом был построен в 2011 году, а стоимость квартир в нем доходит до 40 млн рублей
Здание признали пригодным для проживания.

В Омске в доме № 11/1 по улице Волочаевской отменили локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе администрации города. Режим ЧС ввели, когда заметили повреждение несущей колонны в одном из подъездов в конце февраля.

Проблемную колонну укрепили. Конструкцию обследовал «Центр качества строительства», а работы провел подрядчик «СибСтройСервис».

«Первоначально строительной организацией были выполнены работы по установке временного противоаварийного усиления на первом этаже и в подвале, после чего появилась возможность реализовать стационарное усиление колонны. Суть усиления — создание дублирующей стальной сквозной стойки, на которую ложится вся приходящаяся на колонну нагрузка, и передача этой нагрузки непосредственно на фундамент», — объяснили в мэрии.

В администрации добавили, что все работы были оплачены товариществом собственников жилья «Изумрудное», деньги из городского бюджета не выделялись.

Дом на Волочаевской построили в 2011 году. Отметим, что стоимость квартир в нем доходит до 40 миллионов рублей.

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#Евгений Игишев#Волочаевская#Аварийное жилье#Аварийный дом#Режим ЧС#Общество#Строительство#Омск#Омская область
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