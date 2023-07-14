В элитном доме в центре Омска отменили режим ЧС из-за аварийного состояния колонны

В Омске в доме № 11/1 по улице Волочаевской отменили локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе администрации города. Режим ЧС ввели, когда заметили повреждение несущей колонны в одном из подъездов в конце февраля.