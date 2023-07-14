В элитном доме в центре Омска отменили режим ЧС из-за аварийного состояния колонны

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В Омске в доме № 11/1 по улице Волочаевской отменили локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе администрации города. Режим ЧС ввели, когда заметили повреждение несущей колонны в одном из подъездов в конце февраля.
Проблемную колонну укрепили. Конструкцию обследовал «Центр качества строительства», а работы провел подрядчик «СибСтройСервис».
«Первоначально строительной организацией были выполнены работы по установке временного противоаварийного усиления на первом этаже и в подвале, после чего появилась возможность реализовать стационарное усиление колонны. Суть усиления — создание дублирующей стальной сквозной стойки, на которую ложится вся приходящаяся на колонну нагрузка, и передача этой нагрузки непосредственно на фундамент», — объяснили в мэрии.
В администрации добавили, что все работы были оплачены товариществом собственников жилья «Изумрудное», деньги из городского бюджета не выделялись.
Дом на Волочаевской построили в 2011 году. Отметим, что стоимость квартир в нем доходит до 40 миллионов рублей.