В двух округах Омска на один день отключат воду. Рассказываем, где это произойдет

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В ближайший вторник, 18 июля, с 00:00 до 23:00 часов жители Кировского и Ленинского округов останутся без холодной воды. На участках будут ремонтировать водопровод.
Под отключение попадают следующие адреса:
— 22 Марьяновская 2, 2/1, 6, 8;
— СНТ Заря-1;
— СНТ Заря-2;
— п. Карьер (частный сектор);
— п. Магистральный;
— п. Новостройка, жилые дома,
— пос. Новостройка 20б (школа);
— п. Новостройка 20/1, 20А (детский сад);
— п. Новостройка, водоразборные колонки;
— п. Новостройка 35 (поминальный зал);
— Ул. Мельничная 87/1, 87/2, 87/3, 87А, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89А, 89, 89Б, 89/5, 89/6, 91, 122, 124;
— Семиреченская, 132;
— КНС-41;
— 2-я Казахстанская 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2 (предприятия и организации);
— Ул. Семиреченская, 97а, 97к.6, 101, 130, 130А, 132Б;
— ул. Семиреченская, 132 А (центр реабилитации);
На части адресов давление воды будет пониженным:
— Ул. Мельничная — 1, 2, 3 Казахстанская — Перова — Менжинского-Можайского (п. Самарка);
— п. Мелиораторов, п. Троицкое;
— 1, 2, 3 Автомобильная — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Западная;
— 1, 2, 3, 4 Куломзинская;
— 8 Семиреченский пер. 1, (Первая база снабжения)
— Кировская НС
— 1, 2 Читинская -1, 2, 3, 4 Молдавская
Омский водоканал просит омичей запастись водой.
Ранее Город55 сообщал, что в Нефтяниках 17 июля также отключат холодную воду на один день: