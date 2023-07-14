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Удар молнии в трамвай, портрет кота за три миллиона и 28 утопленников. Омск в пятницу

14 июля 2023, 16:02
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омске во время дождя в трамвай ударила молния

Это случилось сегодня днем в Амурском поселке. От удара начала дымиться кабина водителя. Он самостоятельно ликвидировал возгорание до прибытия пожарных. Спасателей вызвали, но их помощь не понадобилась. Ситуация разворачивалась во время сильного дождя. В этот момент в салоне находились два пассажира, которые сами эвакуировались. Известно, что трамвай двигался по маршруту № 7.

Помог огнетушитель. В Омске во время дождя в трамвай попала молния
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Новость № 2. Омич продает картину с котом за 3,5 миллиона

Информация о продаже появилась на сайте Авито. По словам продавца, портрет питомца был написан больше 15 лет назад. Для его написания использовался карандаш. Картина размером с лист А4. Как уточняет автор объявления, кот был рыжего цвета. Он не гадил, не драл мебель. Художник запечатлел пушистого друга, когда тот сидел на диване. Омич уточнил, что готов отправить картину и в другие регионы.

«Хороший был кот». Омич продает картину с портретом питомца за 3,5 млн рублей
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Новость № 3. С начала купального сезона в Омской области утонули 28 человек

Как рассказали в министерстве региональной безопасности Омской области, на водоемах в этом году случилось в два раза больше трагедий, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда было зарегистрировано 12 несчастных случаев. Чаще всего люди тонут в местах, неподготовленных для пляжного отдыха. На специально оборудованных площадках есть спасатели, имеются все средства для спасения, исследовано дно. Таких пляжей в черте города работает на данный момент шесть.

Печальная статистика. С начала сезона в Омской области утонули 28 человек
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