Удар молнии в трамвай, портрет кота за три миллиона и 28 утопленников. Омск в пятницу

Как рассказали в министерстве региональной безопасности Омской области, на водоемах в этом году случилось в два раза больше трагедий, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда было зарегистрировано 12 несчастных случаев. Чаще всего люди тонут в местах, неподготовленных для пляжного отдыха. На специально оборудованных площадках есть спасатели, имеются все средства для спасения, исследовано дно. Таких пляжей в черте города работает на данный момент шесть.