Удар молнии в трамвай, портрет кота за три миллиона и 28 утопленников. Омск в пятницу

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Это случилось сегодня днем в Амурском поселке. От удара начала дымиться кабина водителя. Он самостоятельно ликвидировал возгорание до прибытия пожарных. Спасателей вызвали, но их помощь не понадобилась. Ситуация разворачивалась во время сильного дождя. В этот момент в салоне находились два пассажира, которые сами эвакуировались. Известно, что трамвай двигался по маршруту № 7.
Информация о продаже появилась на сайте Авито. По словам продавца, портрет питомца был написан больше 15 лет назад. Для его написания использовался карандаш. Картина размером с лист А4. Как уточняет автор объявления, кот был рыжего цвета. Он не гадил, не драл мебель. Художник запечатлел пушистого друга, когда тот сидел на диване. Омич уточнил, что готов отправить картину и в другие регионы.
Как рассказали в министерстве региональной безопасности Омской области, на водоемах в этом году случилось в два раза больше трагедий, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда было зарегистрировано 12 несчастных случаев. Чаще всего люди тонут в местах, неподготовленных для пляжного отдыха. На специально оборудованных площадках есть спасатели, имеются все средства для спасения, исследовано дно. Таких пляжей в черте города работает на данный момент шесть.