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Ученый рассказал, грозит ли российским кошкам опасный коронавирус с Кипра

14 июля 2023, 16:00
Михаил Болков, старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета, предупреждает о возможном появлении в России «кошачьего коронавируса».

Недавние новости о гибели около 300 тысяч кошек на Кипре из-за кошачьего инфекционного перитонита вызывают опасения. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Известия».

По словам Болкова, это может быть новый подвид вируса или местная эпидемия. Он также отмечает, что вирус может передаваться не только через животных, но и через человека. Время его появления в России зависит от разновидности вируса.

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