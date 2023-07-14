Ученые из Великобритании создадут самый большой термоядерный двигатель

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
По информации от Science Alert, такие двигатели способны существенно сократить время полета между планетами. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Специальная камера для размещения двигателя будет иметь длину в восемь метров. Первое представление данной технологии запланировано на 2027 год.
Эксперты компании утверждают, что двигатель сможет разгонять ракету до скорости в 800 тысяч километров в час.