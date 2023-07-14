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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Ученые из Великобритании создадут самый большой термоядерный двигатель

14 июля 2023, 15:36
В Великобритании начались работы над созданием самого большого термоядерного двигателя в мире при участии компании Pulsar Fusion.

По информации от Science Alert, такие двигатели способны существенно сократить время полета между планетами. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Специальная камера для размещения двигателя будет иметь длину в восемь метров. Первое представление данной технологии запланировано на 2027 год.

Эксперты компании утверждают, что двигатель сможет разгонять ракету до скорости в 800 тысяч километров в час.

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