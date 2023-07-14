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Published Сегодня, 16:03

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Updated Сегодня, 16:09

Ученые из США: У 40% женщин низкое содержание железа в крови

14 июля 2023, 16:03
Последние исследования, опубликованные в научном журнале JAMA Network, проведенные специалистами из Мичиганского университета, позволили выявить, что около 40% девочек и молодых женщин страдают от низкого содержания железа в крови.

Ученые проанализировали данные о девочках и женщинах возрастом от 12 до 21 года, собранные в течение 20 лет в США, пишет Общественная служба новостей.

Результаты исследования показали, что у 40% женской группы было недостаточное количество железа в крови, а у 6% была выявлена железодефицитная анемия. Интересно, что у четверти девочек, у которых пока нет менструаций, также был выявлен дефицит железа. Однако ученые отметили, что основным фактором риска является именно этот фактор. Во время обильных кровотечений девочки и женщины теряют большое количество железа, однако даже при нормальных объемах выделений может развиться дефицит элемента.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют женщинам в возрасте репродуктивной способности проходить проверку на анемию каждые пять-десять лет. Авторы нового исследования отмечают, что для точного определения необходимо анализировать не только уровень железа, но и его переносчик — белок ферритин.

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