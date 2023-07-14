Ученые из США: У 40% женщин низкое содержание железа в крови

Результаты исследования показали, что у 40% женской группы было недостаточное количество железа в крови, а у 6% была выявлена железодефицитная анемия. Интересно, что у четверти девочек, у которых пока нет менструаций, также был выявлен дефицит железа. Однако ученые отметили, что основным фактором риска является именно этот фактор. Во время обильных кровотечений девочки и женщины теряют большое количество железа, однако даже при нормальных объемах выделений может развиться дефицит элемента.