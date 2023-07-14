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Спасайся, кто может! На Омскую область внезапно обрушится град с мощным ветром

14 июля 2023, 06:00
Фото: 1MI

На Омскую область надвигается сильный ветер с мощным градом и грозой

Жителям Омской области напомнили, как следует себя вести при такой погоде.

В ГУ МЧС России по Омской области предупредили омичей о резком изменении погоды: уже сегодня, 14 июля, ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с с ливнями и крупным градом.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС дали более подробный прогноз. Так, сегодня ожидается снижение температуры до +24 градусов, ветер будет северо-восточный. Гроза, град и ливни будут идти и ночью.

Завтра, 15 июля, прохладная погода сохранится. Днем может похолодать до +19 градусов, местами гроза и небольшой дождь, ветер северо-западный, северный 9-14 м/с.

В воскресенье, 16 июля, температура воздуха снова начнет расти. Днем она будет колебаться от +23 до +28, ночью же температура может упасть до +8. Осадков в этот день не ожидается, ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

Спасатели напомнили, что во время гроз и сильного ветра не стоит гулять по улицам, прятаться под высокими деревьями и стоять возле столбов, как и парковать в этих местах свои автомобили. Важно также помнить, что жарить шашлыки и сжигать мусор в такую погоду запрещено: правила противопожарного режима в РФ запрещают использование открытого огня при скорости ветра, превышающей 10 м/с.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101.

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