Спасатели напомнили, что во время гроз и сильного ветра не стоит гулять по улицам, прятаться под высокими деревьями и стоять возле столбов, как и парковать в этих местах свои автомобили. Важно также помнить, что жарить шашлыки и сжигать мусор в такую погоду запрещено: правила противопожарного режима в РФ запрещают использование открытого огня при скорости ветра, превышающей 10 м/с.