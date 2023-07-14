Совладельцы сети «Пивоман» построят многоэтажку возле омского парка «Зеленый Остров»

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В центре Омска — рядом с парком «Зеленый остров» и колледжем инновационных технологий, экономики и коммерции — собираются возводить еще один многоквартирный дом. Городу55 стало известно, что проект строительства получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».
Проектной документацией занималась омская компания — ООО «ПИ „Горпроект“». Владеет фирмой предприниматель Владимир Волков. Он также является учредителем ООО «Завод треста железобетон» и трикотажного предприятия «Эдельвейс», которое сейчас находится в стадии ликвидации.
Строить многоэтажку на Красном пути будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Импарк“». Компанию зарегистрировали в июне 2021 года. Владеют ею в равных долях Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин. В директорах «Специализированного застройщика „Импарк“» значится Алексей Буриков.
Отметим, что Гладилин с Казаковым владеют пивным бизнесом: бизнесменам принадлежат компании «Пивоман» в Омске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.
Дмитрий Казаков вместе с Надеждой Казаковой владеют ООО «Надежда». Фирма специализируется на розничной торговле напитками в специализированных магазинах. В активе Казакова также есть два общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Крыму и относящихся к сфере гостиничного бизнеса — «Кампани тур» и «Море солнца».