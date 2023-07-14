Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Изображение материала

Совладельцы сети «Пивоман» построят многоэтажку возле омского парка «Зеленый Остров»

14 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Иллюстрация
Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

В центре Омска — рядом с парком «Зеленый остров» и колледжем инновационных технологий, экономики и коммерции — собираются возводить еще один многоквартирный дом. Городу55 стало известно, что проект строительства получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».

Проектной документацией занималась омская компания — ООО «ПИ „Горпроект“». Владеет фирмой предприниматель Владимир Волков. Он также является учредителем ООО «Завод треста железобетон» и трикотажного предприятия «Эдельвейс», которое сейчас находится в стадии ликвидации.

Строить многоэтажку на Красном пути будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Импарк“». Компанию зарегистрировали в июне 2021 года. Владеют ею в равных долях Дмитрий Казаков и Дмитрий Гладилин. В директорах «Специализированного застройщика „Импарк“» значится Алексей Буриков.

Отметим, что Гладилин с Казаковым владеют пивным бизнесом: бизнесменам принадлежат компании «Пивоман» в Омске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

Дмитрий Казаков вместе с Надеждой Казаковой владеют ООО «Надежда». Фирма специализируется на розничной торговле напитками в специализированных магазинах. В активе Казакова также есть два общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Крыму и относящихся к сфере гостиничного бизнеса — «Кампани тур» и «Море солнца».

В Омске одобрили проект достройки проблемного дома в элитном ЖК «Золотые купола»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Строительство#Многоквартирный дом#Проект#Экспертиза#Застройщик#Бизнес#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны
Вчера, 10:43
Аэропорт Омск-Федоровка перешел под управление компании из Москвы
Сегодня, 06:04
Помог огнетушитель. В Омске во время дождя в трамвай попала молния
Сегодня, 10:32
Компания снизила цену на рубль и получила подряд на ремонт стел на въезде в Омск
Сегодня, 05:20
Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики
Сегодня, 02:55
Спасайся, кто может! На Омскую область внезапно обрушится град с мощным ветром
Сегодня, 06:00