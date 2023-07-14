Совладельцы сети «Пивоман» построят многоэтажку возле омского парка «Зеленый Остров»

Дмитрий Казаков вместе с Надеждой Казаковой владеют ООО «Надежда». Фирма специализируется на розничной торговле напитками в специализированных магазинах. В активе Казакова также есть два общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Крыму и относящихся к сфере гостиничного бизнеса — «Кампани тур» и «Море солнца».