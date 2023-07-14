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Школьного учителя из Омска оштрафовали за оскорбление девочки-сироты

14 июля 2023, 06:03
Фото: 1MI
иллюстрация
Педагог негативно отреагировала на внешний вид ученицы.

В Ленинском округе Омска мировой суд оштрафовал на 4 тысячи рублей 36-летнюю учительницы математики школы №3, расположенной на улице Шота Руставели. Педагог в апреле 2023 года во время занятий оскорбляла девочку-сироту из 9 класса. У учителя возникли претензии к внешнему виду подростка.

О поведении педагога рассказали омичи в социальных сетях. Сообщения жителей города и стали в дальнейшем поводом для проверки прокуратуры. По словам родителей, педагог ранее угрожала и оказывала давление на некоторых школьников, из-за чего двум пришлось продолжить учебу в других учреждениях. Также у знающих эту женщину горожан есть вопросы к ее внешнему виду, потому что на уроки, по информации родителей, учитель приходит в коротких вызывающих туниках.

Свою вину женщина полностью признала. Прокуратура округа также внесла представление директору школы №3, результаты рассмотрения которого находятся на контроле.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Штраф#Административный штраф#Школа#Омская школа#Учитель#Общество#Омск#Омская область
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