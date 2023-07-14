Школьного учителя из Омска оштрафовали за оскорбление девочки-сироты

О поведении педагога рассказали омичи в социальных сетях. Сообщения жителей города и стали в дальнейшем поводом для проверки прокуратуры. По словам родителей, педагог ранее угрожала и оказывала давление на некоторых школьников, из-за чего двум пришлось продолжить учебу в других учреждениях. Также у знающих эту женщину горожан есть вопросы к ее внешнему виду, потому что на уроки, по информации родителей, учитель приходит в коротких вызывающих туниках.