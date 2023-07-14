РЭО обозначил регионы с самой дешевой макулатурой

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в будущем пользователи ЭТП получат возможность изучения статистики цен на вторичное сырье и ресурсы по каждому из российских регионов. Как сообщает rostovgazeta.ru, такая опция поможет пользователям в реальном времени ознакомиться со всей необходимой им аналитикой и объективно планировать стоимость выставляемых лотов. Так, стало известно, что минимальная стоимость макулатуры зафиксирована в Подмосковье, где в первом месяце текущего года это вторсырье стоило 1 рубль за килограмм, в то время как в Чувашии был побит рекорд среди остальных субъектов РФ — 11 рублей за килограмм. Индекс — самый объективный показатель для анализа положения дел на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. По словам Буцаева, в ближайшей перспективе — составление прогноза динамики цены на месяц вперед.