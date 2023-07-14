РЭО обозначил регионы с самой дешевой макулатурой

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в будущем пользователи ЭТП получат возможность изучения статистики цен на вторичное сырье и ресурсы по каждому из российских регионов. Как сообщает rostovgazeta.ru, такая опция поможет пользователям в реальном времени ознакомиться со всей необходимой им аналитикой и объективно планировать стоимость выставляемых лотов. Так, стало известно, что минимальная стоимость макулатуры зафиксирована в Подмосковье, где в первом месяце текущего года это вторсырье стоило 1 рубль за килограмм, в то время как в Чувашии был побит рекорд среди остальных субъектов РФ — 11 рублей за килограмм. Индекс — самый объективный показатель для анализа положения дел на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. По словам Буцаева, в ближайшей перспективе — составление прогноза динамики цены на месяц вперед.
Также удалось установить, что в пятерку регионов с минимальными ценами на макулатуру вошли Приморье, Челябинская область, Удмуртия, Петербург.
Самая дорогая макулатура, кроме Чувашии, также выставляется на продажу в столице, Новосибирской области, Ханты-Мансийском АО, Саратовской области.
Индекс отображает самые низкие и самые высокие цены по всем существующим группам вторсырья и вторичных материальных ресурсов. Также доступны сведения о существующем на данный момент времени спросе, наличии определенного вида вторсырья на рынке.
Благодаря отчету у пользователей появляется доступ не только к онлайн-графикам, которые демонстрируют и анализируют динамику цен, но и возможность выгружать информацию в файл формата MS Excel для дальнейшего анализа и сбора сведений.
Заур Абдурахимов, возглавляющий проект по ЭТП, рассказал, что такой документ в формате «Эксель» зарегистрированные пользователи торговой площадки смогут самостоятельно сформировать в личном кабинете и сохранить на своем компьютере. При выгрузке можно компоновать данные по определенным характеристикам: по регионам, по типу вторсырья, по цене. Сейчас на ЭТП числятся 1011 пользователей, которые наверняка оценят такую полезную функцию, уверяет руководитель проекта.
Электронная торговая площадка Российского экологического оператора помогает развивать экономику замкнутого цикла в РФ.