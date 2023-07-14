Помог огнетушитель. В Омске во время дождя в трамвай попала молния

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Амурском поселке случилось чрезвычайное происшествие на трамвайных путях. Это произошло сегодня, 14 июля, рядом с остановкой «Заря». В пресс-службе администрации Омска сообщили Городу55 подробности инцидента.
Вагон по маршруту № 7 следовал в сторону 11-й Ремесленной. Примерно в 15:24 от удара молнии трамвай загорелся. На место выехали сотрудники регионального МЧС, но их помощь не понадобилась. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.
В этот момент в салоне находились два пассажира, которые эвакуировались до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Вагон был отбуксирован в депо.