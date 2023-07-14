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Помог огнетушитель. В Омске во время дождя в трамвай попала молния

14 июля 2023, 10:32
Фото: Город55
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В омском Амуре во время дождя в трамвай попала молния

Пострадавших нет.

В Амурском поселке случилось чрезвычайное происшествие на трамвайных путях. Это произошло сегодня, 14 июля, рядом с остановкой «Заря». В пресс-службе администрации Омска сообщили Городу55 подробности инцидента.

Вагон по маршруту № 7 следовал в сторону 11-й Ремесленной. Примерно в 15:24 от удара молнии трамвай загорелся. На место выехали сотрудники регионального МЧС, но их помощь не понадобилась. Водитель самостоятельно ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

В этот момент в салоне находились два пассажира, которые эвакуировались до прибытия пожарных. Никто не пострадал. Вагон был отбуксирован в депо.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Возгорание#Трамвай
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