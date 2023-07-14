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По поручению Хоценко омичам-участникам СВО предоставят «сельскохозяйственный гектар»

14 июля 2023, 05:33
Фото: Правительство Омской области
Большинство муниципальных районов уже выбрали земельные массивы для реализации мер имущественной поддержки.

В региональном парламенте рассмотрят проект о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции и их семьям. Его разработали по поручению президента России.

В соответствии с рекомендациями главы государства, имущественная поддержка будет предоставляться ветеранам боевых действий, получившим звание Героя РФ или награжденные орденами, а также служившим в национальной гвардии РФ или Вооруженных силах РФ в качестве военнослужащего или добровольца. Члены семей погибших в СВО также будут иметь право на получение земельного участка.

Участники СВО и их семьи смогут получить бесплатно в собственность земельный участок от 0,04 до 1 га для сельскохозяйственного использования, включая участок от 0,04 до 0,15 га для садоводства. Земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО.

Механизм предоставления участков из сельскохозяйственных земель предусматривает обращение гражданина в уполномоченный орган за конкретным земельным участком или по процедуре предварительного согласования участка. Участки из неразграниченных и муниципальных земель будут предоставляться органами местного самоуправления, а из земель областной собственности — региональным минимуществом.

Органы местного самоуправления под руководством главы региона Виталия Хоценко уже начали подготовительную работу по реализации мер имущественной поддержки участников СВО в виде предоставления «сельскохозяйственного гектара». Большинство муниципальных районов уже выбрали земельные массивы.

Законопроект пройдет экспертное обсуждение в профильных комитетах областного парламента и рассмотрен депутатским корпусом в осеннюю сессию.

#Евгений Игишев#Сво#Участник СВО#Виталий Хоценко#Врио губернатора#Врио губернатора Омской области#Льготы#Общество#Омск#Омская область
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