По поручению Хоценко омичам-участникам СВО предоставят «сельскохозяйственный гектар»

В соответствии с рекомендациями главы государства, имущественная поддержка будет предоставляться ветеранам боевых действий, получившим звание Героя РФ или награжденные орденами, а также служившим в национальной гвардии РФ или Вооруженных силах РФ в качестве военнослужащего или добровольца. Члены семей погибших в СВО также будут иметь право на получение земельного участка.