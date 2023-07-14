Оставайтесь дома. Под Омском штормовой ветер повалил на дорогу многолетние ели

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:17
Сегодня днем, 14 июля, на трассе Омск-Муромцево из-за штормового ветра были повалены несколько деревьев. Из-за этого движение машин было на время остановлено. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Омск».
На опубликованных снимках видно, что достаточно крупные ели перегородили дорогу автомобилистам. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, деревья были в скором времени убраны. В данное время движение на дороге уже восстановлено, пострадавших нет.
Напомним, что сегодня и завтра, 14 и 15 июля, в Омской области ожидается очередной ураган. Скорость ветра составит 25 м/с и более, возможен сильный дождь с грозой и град.