Оставайтесь дома. Под Омском штормовой ветер повалил на дорогу многолетние ели

На опубликованных снимках видно, что достаточно крупные ели перегородили дорогу автомобилистам. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, деревья были в скором времени убраны. В данное время движение на дороге уже восстановлено, пострадавших нет.