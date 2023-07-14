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Published Сегодня, 09:14

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Оставайтесь дома. Под Омском штормовой ветер повалил на дорогу многолетние ели

14 июля 2023, 09:14
Фото: Город55
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В Омской области штормовой ветер повалил многолетние ели на проезжую часть

Из-за этого какое-то время автомобилистам был прегражден путь.

Сегодня днем, 14 июля, на трассе Омск-Муромцево из-за штормового ветра были повалены несколько деревьев. Из-за этого движение машин было на время остановлено. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Омск».

На опубликованных снимках видно, что достаточно крупные ели перегородили дорогу автомобилистам. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, деревья были в скором времени убраны. В данное время движение на дороге уже восстановлено, пострадавших нет.

Фото: "Инцидент Омск"

Напомним, что сегодня и завтра, 14 и 15 июля, в Омской области ожидается очередной ураган. Скорость ветра составит 25 м/с и более, возможен сильный дождь с грозой и град.

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#Новости#Омская область#Происшествия#Транспорт#Алина Ясинская
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