Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну строительную компанию

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Известный омский бизнесмен Алексей Царук создал очередную компанию. Это общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „КНЗ-3“», его специализация — «строительство жилых и нежилых зданий». В уставном капитале фирмы 80 млн рублей, Царук — единственный владелец и директор.
Напомним: Алексей Царук владеет и руководит компанией «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ. С именем Царука связан и ряд других бизнес-активов, в числе которых «Специализированный застройщик „КНЗ-1“» и «Специализированный застройщик „КНЗ-2“». Теперь к ним прибавился третий номер.
Все «Застройщики» и некоторые другие фирмы Царука зарегистрированы в одной и той же квартире в многоэтажке на улице Декабристов.