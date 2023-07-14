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Омский бизнесмен Алексей Царук создал еще одну строительную компанию

14 июля 2023, 07:04
Фото: 1MI
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«Специализированный застройщик „КНЗ-3“» прописан все в той же квартире на улице Декабристов.

Известный омский бизнесмен Алексей Царук создал очередную компанию. Это общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „КНЗ-3“», его специализация — «строительство жилых и нежилых зданий». В уставном капитале фирмы 80 млн рублей, Царук — единственный владелец и директор.

Напомним: Алексей Царук владеет и руководит компанией «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ. С именем Царука связан и ряд других бизнес-активов, в числе которых «Специализированный застройщик „КНЗ-1“» и «Специализированный застройщик „КНЗ-2“». Теперь к ним прибавился третий номер.

Все «Застройщики» и некоторые другие фирмы Царука зарегистрированы в одной и той же квартире в многоэтажке на улице Декабристов.

Омский предприниматель Алексей Царук создал еще две компании
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#Новые фирмы#Строительство#Бизнес#Новости#Алексей Царук#Николай Эйхвальд
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