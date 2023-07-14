Основное правило, которое нужно запомнить — настоящая компания никогда не попросит деньги у соискателя. Способы мошенничества включают предоплату за оборудование или обучение, регистрационную пошлину, депозит или доступ к информации. Некоторые аферисты могут выдавать себя за посредников и предлагать платное обучение с гарантированным трудоустройством, включение резюме в несуществующую базу соискателей или оплату доступа к вакансиям. Также они могут размещать «вакансии» на сайтах букмекерских контор и онлайн-казино. Ни одна из этих схем не поможет найти настоящую работу.