Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
С аферистами можно столкнуться и при поиске вакансий и устройстве на работе. Как не попасться на удочку мошенников и избежать финансовых потерь, рассказали специалисты сервиса по поиску вакансий hh.ru.
Основное правило, которое нужно запомнить — настоящая компания никогда не попросит деньги у соискателя. Способы мошенничества включают предоплату за оборудование или обучение, регистрационную пошлину, депозит или доступ к информации. Некоторые аферисты могут выдавать себя за посредников и предлагать платное обучение с гарантированным трудоустройством, включение резюме в несуществующую базу соискателей или оплату доступа к вакансиям. Также они могут размещать «вакансии» на сайтах букмекерских контор и онлайн-казино. Ни одна из этих схем не поможет найти настоящую работу.
Еще один хитрый способ вымогательства денег — использование «систем-гарантов», которые обещают переводить зарплату через них. Такие системы могут быть фальшивыми или фишинговыми и украсть данные карты. Поэтому лучше требовать перевод на вашу карту или электронный кошелек без посредников.
Нового сотрудника обещают официально оформить только после неоплачиваемой стажировки. Стажировка должна оплачиваться всегда.
Если предлагают аномально высокую зарплату за простую работу, не описывают функционал вакансии или не интересуются навыками и компетенциями — это может быть признаком мошенничества. Работодатели не переплачивают, поэтому лучше сравнить зарплаты похожих вакансий и оценить разницу.
Если у компании нет отзывов сотрудников или клиентов, если ее офис расположен в труднодоступном районе или работодатель не хочет предоставить информацию о своей компании — это должно насторожить. Иногда достаточно запросить ИНН или ОГРН компании, чтобы проверить ее.
Зарплату предлагают платить не в рублях. Это нарушение законодательства и приманка для наивных соискателей.
Мошенники могут также заинтересоваться персональными данными. Они могут попросить заполнить подробную анкету на стороннем сайте, отправить фото паспорта или авторизоваться по СМС. Обычно данные заполняются только при оформлении договора с работодателем, а не на этапе собеседования. Нельзя ставить свою подпись на незаполненных документах и отдавать паспорт в чужие руки.
Если работодатель сам нашел сотрудника, но при этом не объясняет, откуда у него взялись контакты, то скорее всего он заинтересован только в деньгах или персональных данных кандидата.
Будьте осторожны, если получаете звонок, СМС или сообщение в мессенджере с просьбой перезвонить или перейти по ссылке. В сообщениях могут содержаться программы, которые могут украсть данные или дать доступ к мобильному банку. А номер может быть платной линией.
И, конечно, нужно быть осторожным с предложениями о незаконной деятельности или посредничестве под видом реальной вакансии. Никогда не стоит браться за такую работу, ведь это может привести к неприятностям с законом.