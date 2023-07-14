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Published Сегодня, 13:44

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Недешевое спокойствие. В Омске неожиданно взлетели цены на успокоительное

14 июля 2023, 13:44
Фото: Город55
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В Омске неожиданно подорожали успокоительные и жизненно важные лекарства

Максимальный рост цен составил 14,2%.

Специалисты Омскстата представили данные о потребительской инфляции на медикаменты в апреле–июне 2023 года. По данным аналитиков, лекарства за этот период подорожали на 1,7%.

Больше всего цены выросли на дротаверин (+11,6%), ксарелто (+ 6,8%), глицин (+ 4,3%). При этом стоимость нескольких препаратов снизилась. За три месяца подешевели фосфоглив (- 5,3%), эуфиллин (- 4,3%), эналаприл (- 3,3%), арбидол (- 2,8%), смекта (- 2,8%), цефтриаксон (- 2,4%). Все они входят в список жизненно необходимых.

В остальном очень сильно выросла цена на афобазол (+ 14,2%) и существенно снизилась стоимость нафазолина (- 5%).

Ранее омский департамент городской экономической политики проводил специальное исследование. Работники ведомства оценили, сколько в этом году жители региона будут тратить на приготовление популярного летнего блюда.

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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Аптека#Омскстат#Цены#Лекарства#Жизненно важные лекарства
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