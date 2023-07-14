Недешевое спокойствие. В Омске неожиданно взлетели цены на успокоительное

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Специалисты Омскстата представили данные о потребительской инфляции на медикаменты в апреле–июне 2023 года. По данным аналитиков, лекарства за этот период подорожали на 1,7%.
Больше всего цены выросли на дротаверин (+11,6%), ксарелто (+ 6,8%), глицин (+ 4,3%). При этом стоимость нескольких препаратов снизилась. За три месяца подешевели фосфоглив (- 5,3%), эуфиллин (- 4,3%), эналаприл (- 3,3%), арбидол (- 2,8%), смекта (- 2,8%), цефтриаксон (- 2,4%). Все они входят в список жизненно необходимых.
В остальном очень сильно выросла цена на афобазол (+ 14,2%) и существенно снизилась стоимость нафазолина (- 5%).
Ранее омский департамент городской экономической политики проводил специальное исследование. Работники ведомства оценили, сколько в этом году жители региона будут тратить на приготовление популярного летнего блюда.