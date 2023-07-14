Недешевое спокойствие. В Омске неожиданно взлетели цены на успокоительное

Больше всего цены выросли на дротаверин (+11,6%), ксарелто (+ 6,8%), глицин (+ 4,3%). При этом стоимость нескольких препаратов снизилась. За три месяца подешевели фосфоглив (- 5,3%), эуфиллин (- 4,3%), эналаприл (- 3,3%), арбидол (- 2,8%), смекта (- 2,8%), цефтриаксон (- 2,4%). Все они входят в список жизненно необходимых.