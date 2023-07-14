МАДИ и Hyper объединяются для развития электромобильности в России

Отметим, что Нижний Новгород стал первым городом в стране, где была реализована комплексная программа компании по развитию электротранспорта. Сорок четыре быстрых зарядных станции было построено при участии Hyper. Кроме этого, компания помогла приобрести для таксопарка города более двухсот электромобилей. Дальнейшие планы Hyper связаны с расширением работы на другие регионы, включая Свердловскую область и Пермь.