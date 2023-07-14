МАДИ и Hyper объединяются для развития электромобильности в России

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Уточним, что деятельность Hyper направлена на развитие электромобильности в России. В частности, компания создает сеть зарядных станций для электромобилей, сообщает mkset.ru.
Артем Ажгиревич отметил высокие темпы роста рынка электромобильности в России. Hyper, по его словам, является одним из наиболее успешных стартапов в этой сфере.
Глава МАДИ подчеркнул, что отечественный рынок электромобильности растет как по объему и динамике изменений, так и по влиянию на смежные отрасли.
«В России этот тренд развивается стремительно. Перспективы компании Hyper очевидны. На сегодняшний день это один из самых быстрорастущих стартапов в России в сфере электродвижения», — сказал Артем Ажгиревич.
Автодорожный университет будет оказывать содействие в научно-технической поддержке проектов Hyper. Учащиеся вуза смогут получить профильные практические навыки, принимая участие в важных проектах этой отрасли.
По словам основателя и генерального директора Hyper Алексея Тихонова, участие главы МАДИ поможет улучшить компетенции компании в области электромобильности. Выпускники университета будут обладать специализированными знаниями и навыками, которые позволят им принять участие в профильной работе над проектами компании.
Отметим, что Нижний Новгород стал первым городом в стране, где была реализована комплексная программа компании по развитию электротранспорта. Сорок четыре быстрых зарядных станции было построено при участии Hyper. Кроме этого, компания помогла приобрести для таксопарка города более двухсот электромобилей. Дальнейшие планы Hyper связаны с расширением работы на другие регионы, включая Свердловскую область и Пермь.
Компания занимается поиском частных инвесторов, чтобы привлечь средства для реализации своих проектов. В частности, для этих целей на инвестиционной платформе Zorko до 15 августа будут размещены акции компании на 127 миллионов рублей. Тогда общая стоимость компании составит 2,5 миллиарда рублей.