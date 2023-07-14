Компании из Китая планируют возвести предприятия на Сахалине

«Островному региону есть что предложить азиатским соседям — это и выгодное географическое положение на стыке многих авиационных и морских маршрутов, что делает наш регион интересным, как транспортный хаб, и богатые уловы рыбы и морепродуктов, излишки которых можно продавать на один из самых быстрорастущих рынков в мире, и, конечно же, наш нефтегазовый комплекс», — отметил Валерий Лимаренко.