Компании из Китая планируют возвести предприятия на Сахалине

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Накануне сахалинская делегация во главе с губернатором Валерием Лимаренко посетила Китай с двухдневным рабочим визитом. В ходе поездки власти островного региона встретились с руководством 32 компаний республики, специализирующихся в нефтегазовой, угольной, рыбной и машиностроительной отраслях, а также в сферах туризма и транспорта.
Делегаты рассказали потенциальным инвесторам о существующих перспективных проектах, которые удастся реализовать быстрее благодаря вложениям партнёров из КНР.
«Островному региону есть что предложить азиатским соседям — это и выгодное географическое положение на стыке многих авиационных и морских маршрутов, что делает наш регион интересным, как транспортный хаб, и богатые уловы рыбы и морепродуктов, излишки которых можно продавать на один из самых быстрорастущих рынков в мире, и, конечно же, наш нефтегазовый комплекс», — отметил Валерий Лимаренко.
Губернатор также подчеркнул, что партнёры должны быть готовы к локализации своего бизнеса на территории Сахалина для создания взаимовыгодных условий сотрудничества.
Примечательно, что внимание компаний из КНР привлёк строящийся в Южно-Сахалинске нефтегазовый индустриальный парк. Бизнесмены уже выразили готовность включиться в работу этого проекта.
Сахалинские делегаты также отметили, что благодаря приходу в регион таких инвестиционных партнёров область сможет продолжать наращивать объёмы реализуемых социальных программ, строить новое жильё взамен аварийного, развивать внутреннюю логистику, обновлять дороги и делать жизнь граждан комфортнее.