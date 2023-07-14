Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров против продюссеров

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Пригожин подчеркивает, что для артиста много значит профессия, которой он посвящает всю свою жизнь, получая образование и развивая свои навыки. Однако сегодня существуют люди, которые благодаря техническим возможностям могут заменить актеров в пении или в настройке голоса, хотя сами не обладают живым исполнительским талантом. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Газету.ру.»
Помимо этого, продюсер уверен, что в итоге победу в борьбе между актерами и продюсерами одержат последние. Он напоминает, что продюсеры обладают наивысшим уровнем влияния в Голливуде. Тот, у кого больше денег и власти, будет считаться правыми. Поэтому продюсер убежден, что в конечном счете победу одержат продюсеры.
Напомним, что 14 июля в Лос-Анджелесе началась масштабная забастовка Гильдии актеров, первая за последние 40 лет. Актеры требуют повышения своих заработных плат и защиты своих прав, учитывая рост стриминговых сервисов и развитие искусственного интеллекта.