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Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров против продюссеров

14 июля 2023, 16:15
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение о протесте американских сценаристов и актеров. В его словах, он понимает трудности, с которыми сталкиваются голливудские кинематографисты, и выражает опасения, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) может забрать у них работу.

Пригожин подчеркивает, что для артиста много значит профессия, которой он посвящает всю свою жизнь, получая образование и развивая свои навыки. Однако сегодня существуют люди, которые благодаря техническим возможностям могут заменить актеров в пении или в настройке голоса, хотя сами не обладают живым исполнительским талантом. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Газету.ру.»

Помимо этого, продюсер уверен, что в итоге победу в борьбе между актерами и продюсерами одержат последние. Он напоминает, что продюсеры обладают наивысшим уровнем влияния в Голливуде. Тот, у кого больше денег и власти, будет считаться правыми. Поэтому продюсер убежден, что в конечном счете победу одержат продюсеры.

Напомним, что 14 июля в Лос-Анджелесе началась масштабная забастовка Гильдии актеров, первая за последние 40 лет. Актеры требуют повышения своих заработных плат и защиты своих прав, учитывая рост стриминговых сервисов и развитие искусственного интеллекта.

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