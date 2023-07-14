Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров против продюссеров

Пригожин подчеркивает, что для артиста много значит профессия, которой он посвящает всю свою жизнь, получая образование и развивая свои навыки. Однако сегодня существуют люди, которые благодаря техническим возможностям могут заменить актеров в пении или в настройке голоса, хотя сами не обладают живым исполнительским талантом. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Газету.ру.»