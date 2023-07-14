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Хоценко поучаствовал в отправке гуманитарного груза в Исилькульском районе бойцам СВО

14 июля 2023, 13:09
Фото: правительство Омской области
Врио губернатора уверен, что земляки победят и вернутся домой.

Сегодня, 14 июля, жители Исилькульского и Называевского муниципальных районов отправили бойцам на передовую очередную партию гуманитарного груза. В общей сложности было собрано 30 тонн. Машина УАЗ Патриот уехала в Луганскую Народную Республику с техническими средствами, необходимыми для спасения бойцов, тепловизорами, устройствами для связи, коллиматорами на автоматы. Туда же были загружены маскировочные сети и, конечно же, продукты питания с другими вещами, в которых нуждаются участники СВО.

Фото: правительство Омской области

Отправка состоялась на площади имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. Врио губернатора Виталий Хоценко, принимавший участие в мероприятии, отметил, что это достаточно символично. Он отметил, что в период Великой Отечественной войны жителям страны также было непросто, но государство выстояло, победа оказалась за СССР. История, по мнению временного главы региона, повторяется, ведь сейчас россиянам также выпал довольно сложный путь. Хоценко выразил уверенность, что бойцы одержат победу и вернутся с СВО домой.

«Сегодня навещал семью одного из бойцов и могу сказать, что наша страна сильна людьми, их душевностью, взаимопомощью. Даже не сомневаюсь в том, что победа будет за нами. Спасибо вам за то, что вы делаете бескорыстно и искренне, спасая жизни наших бойцов. Омская область до последнего будет снабжать ребят всем необходимым», — сказал временный руководитель Омской области.

Добавим, что с начала специальной военной операции жители Исилькульского района отправили больше шести тонн гуманитарного груза в качестве поддержки российских бойцов. В общей сложности было собрано больше 4 млн рублей.

По поручению Хоценко омичам-участникам СВО предоставят «сельскохозяйственный гектар»
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Гуманитарная помощь#Сво#Помощь участникам СВО#Общество#Благотворительность#Помощь#Спецоперация
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