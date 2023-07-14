Хоценко поучаствовал в отправке гуманитарного груза в Исилькульском районе бойцам СВО

Сегодня, 14 июля, жители Исилькульского и Называевского муниципальных районов отправили бойцам на передовую очередную партию гуманитарного груза. В общей сложности было собрано 30 тонн. Машина УАЗ Патриот уехала в Луганскую Народную Республику с техническими средствами, необходимыми для спасения бойцов, тепловизорами, устройствами для связи, коллиматорами на автоматы. Туда же были загружены маскировочные сети и, конечно же, продукты питания с другими вещами, в которых нуждаются участники СВО.