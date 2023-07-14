«Хороший был кот». Омич продает картину с портретом питомца за 3,5 млн рублей

Кстати, мы обратили внимание, что в июне омич, похоже, продал или отдал рыжего кота (было ли это тоже животное, что изображено на картине, неизвестно). Но новый владелец оставил позитивный отзыв о сделке: «Очень хороший человек и кот выше всяких похвал». Возможно, на наших глазах разыгралась настоящая драма.