«Хороший был кот». Омич продает картину с портретом питомца за 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Город55 нашел в разделе «Коллекционирование» сайта Авито интересное объявление. Омич пытается за 3,5 млн рублей продать очень памятную для него картину. На рисунке, написанном карандашом более 15 лет назад, изображен домашний питомец продавца — рыжий кот.
«Кот был Рыжего цвета, не гадил, мебель не драл, хороший был кот. Картина была написана, когда он сидел на диване, не кастрированный», — добавляет автор объявления.
Картину, выполненную на листе формата А4, омич готов отправить и в другие регионы.
Кстати, мы обратили внимание, что в июне омич, похоже, продал или отдал рыжего кота (было ли это тоже животное, что изображено на картине, неизвестно). Но новый владелец оставил позитивный отзыв о сделке: «Очень хороший человек и кот выше всяких похвал». Возможно, на наших глазах разыгралась настоящая драма.
Ранее Город55 рассказывал, что сайте объявлений за 150 тысяч рублей выставили на продажу автограф президента Владимира Путина. Глава государства расписался на билете всероссийского выпускного в 2005 году. Продавец в доказательство подлинности автографа прикрепил к объявлению фото и видео с выпускного в Кремлевском дворце.