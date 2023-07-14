Главой Нижнеомского района вновь избран Стадников, виновный в превышении полномочий

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Сегодня, 14 июля, в Нижнеомском районе выбрали того, кто будет руководить муниципалитетом. Будущего главу определяли депутаты местного Совета. Конкурсная комиссия предложила несколько кандидатов на данную должность. В правительстве Омской области уточнили, что в комиссию вошли представители от Совета муниципального района и лица, предложенные главой региона.
Депутаты единогласно решили, что главой Нижнеомского района должен стать 72-летний Анатолий Стадников, который уже является руководителем муниципалитета. Он здесь родился и на протяжении несколько лет возглавлял район, начиная с 1991 года. После сегодняшнего избрания он приступил к исполнению обязанностей.
Однако есть в биографии Стадникова одна сомнительная деталь: уголовное дело. В 2012 году в районе разразился скандал, его заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Чиновника отправили в отставку из-за этого, однако через три месяца после этого инцидента он снова оказался в кресле главы местной администрации.
По данным облпрокуратуры, в 2010 году району выделили 2,7 млн рублей по программе переселения граждан из аварийного жилья. На эти деньги в Нижней Омке были построены два дома. Однако Стадников показал сельчанам еще недостроенные объекты, так что они отказались от заселения, ведь квартиры были на тот момент непригодны для жилья. Как только дома построили, глава муниципалитета передал дома другим гражданам. Но те как раз не нуждались в новом жилье.
Кроме этого, во время реконструкции водопровода в с. Антоновка Стадников, являясь распорядителем бюджета Нижнеомского района, выплатил подрядчику ООО «Восток-Омск» завышенную на 207 тыс рублей сумму. Из-за его действий пострадал не только местный, но и федеральный бюджет.
Нижнеомский райсуд признал Стадникова виновным и назначил штраф на сумму 250 тыс рублей.