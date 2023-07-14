Главой Нижнеомского района вновь избран Стадников, виновный в превышении полномочий

По данным облпрокуратуры, в 2010 году району выделили 2,7 млн рублей по программе переселения граждан из аварийного жилья. На эти деньги в Нижней Омке были построены два дома. Однако Стадников показал сельчанам еще недостроенные объекты, так что они отказались от заселения, ведь квартиры были на тот момент непригодны для жилья. Как только дома построили, глава муниципалитета передал дома другим гражданам. Но те как раз не нуждались в новом жилье.