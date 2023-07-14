Глава РЭО Буцаев: Определен объем обработки и утилизации ТКО за 6 месяцев

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что компания постоянно собирает данные от регионов по объемам обработки и утилизации ТКО. Так, за шесть месяцев 2023 года доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в РФ достигла 52,9%, а на утилизацию — 12,6%. Однако по итогам прошлого года доля отходов, направленных на утилизацию, составила всего 11,9% от общей массы образованных ТКО, при этом доля твердых отходов, направленных на обработку, достигла 49,9%. Об этом пишет nashgorod.ru.
ППК «Российский экологический оператор» — публично-правовая компания — образована по указу президента РФ 14 января 2019 года. Основная задача компании — создание комплексной системы обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это нужно для того, чтобы сократить объем захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку на жителей. Цель проекта к 2030 году — достижение 100%-ной сортировки ТКО и снижение объемов ТКО, направляемых на полигоны, в два раза. Добиться такого результата невозможно без построения экономики замкнутого цикла.