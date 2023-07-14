Глава РЭО Буцаев: Определен объем обработки и утилизации ТКО за 6 месяцев

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что компания постоянно собирает данные от регионов по объемам обработки и утилизации ТКО. Так, за шесть месяцев 2023 года доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в РФ достигла 52,9%, а на утилизацию — 12,6%. Однако по итогам прошлого года доля отходов, направленных на утилизацию, составила всего 11,9% от общей массы образованных ТКО, при этом доля твердых отходов, направленных на обработку, достигла 49,9%. Об этом пишет nashgorod.ru.