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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Эксперт рассказал, почему нельзя бросать собаку в воду для обучения плаванию

14 июля 2023, 16:12
Владимир Голубев, глава Российской кинологической федерации, поделился своими рекомендациями по обучению собак плавать. Согласно его словам, любая собака может научиться этому навыку. Однако важно помнить, что нельзя использовать насильственные методы, если животное не хочет заниматься плаванием.

Это может лишь испугать собаку и подвергнуть ее здоровье и жизнь опасности, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Радио 1».

Голубев отметил, что нельзя выбрасывать собаку в воду, чтобы она самостоятельно начала двигаться к берегу. Такое действие может серьезно повредить питомца и вызвать у него страх перед водой.

Иногда собаководы специально ограничивают доступ питомцу к выходу из воды. Однако Голубев напомнил, что уставшая собака может не справиться с этой задачей самостоятельно. Поэтому при выборе места для плавания с собакой следует предпочитать участки с неглубокой водой, чтобы животное могло легко войти и выйти из воды.

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