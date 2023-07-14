Эксперт рассказал, почему нельзя бросать собаку в воду для обучения плаванию

Иногда собаководы специально ограничивают доступ питомцу к выходу из воды. Однако Голубев напомнил, что уставшая собака может не справиться с этой задачей самостоятельно. Поэтому при выборе места для плавания с собакой следует предпочитать участки с неглубокой водой, чтобы животное могло легко войти и выйти из воды.