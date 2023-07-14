Эксперт рассказал, почему нельзя бросать собаку в воду для обучения плаванию

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Это может лишь испугать собаку и подвергнуть ее здоровье и жизнь опасности, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Радио 1».
Голубев отметил, что нельзя выбрасывать собаку в воду, чтобы она самостоятельно начала двигаться к берегу. Такое действие может серьезно повредить питомца и вызвать у него страх перед водой.
Иногда собаководы специально ограничивают доступ питомцу к выходу из воды. Однако Голубев напомнил, что уставшая собака может не справиться с этой задачей самостоятельно. Поэтому при выборе места для плавания с собакой следует предпочитать участки с неглубокой водой, чтобы животное могло легко войти и выйти из воды.