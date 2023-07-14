Эксперт рассказал, к чему приводит малоподвижный образ жизни

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В беседе с RuNews24.ru он подчеркнул, что длительное положение приводит к уменьшению физической активности, что может вызвать слабость мышц, ухудшение формы тела и повышенный риск различных заболеваний. Также специалист указал на возможные боли в спине, шее и плечах от неправильной осанки при долгом сидении. Хронические проблемы со спиной, такие как сколиоз и грыжи межпозвоночных дисков, могут быть следствием неподвижного образа жизни.
Машковский также отметил, что ограниченная физическая активность и длительное сидение связаны с увеличенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, ожирение, диабет второго типа и инсульт.
Однако не нужно паниковать, потому что есть способы предотвращения негативных последствий сидячей работы. По словам эксперта, важно делать перерывы каждый час и заниматься физическими упражнениями, чтобы стимулировать кровообращение и растянуть мышцы. Короткие прогулки, небольшие упражнения растяжки или специальные упражнения для спины могут помочь снизить вредное воздействие сидячей работы на организм.