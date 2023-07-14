Эксперт рассказал, к чему приводит малоподвижный образ жизни

В беседе с RuNews24.ru он подчеркнул, что длительное положение приводит к уменьшению физической активности, что может вызвать слабость мышц, ухудшение формы тела и повышенный риск различных заболеваний. Также специалист указал на возможные боли в спине, шее и плечах от неправильной осанки при долгом сидении. Хронические проблемы со спиной, такие как сколиоз и грыжи межпозвоночных дисков, могут быть следствием неподвижного образа жизни.