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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Эксперт рассказал, к чему приводит малоподвижный образ жизни

14 июля 2023, 16:43
Евгений Машковский, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия», рассказал о последствиях сидячей работы и невысокой активности.

В беседе с RuNews24.ru он подчеркнул, что длительное положение приводит к уменьшению физической активности, что может вызвать слабость мышц, ухудшение формы тела и повышенный риск различных заболеваний. Также специалист указал на возможные боли в спине, шее и плечах от неправильной осанки при долгом сидении. Хронические проблемы со спиной, такие как сколиоз и грыжи межпозвоночных дисков, могут быть следствием неподвижного образа жизни.

Машковский также отметил, что ограниченная физическая активность и длительное сидение связаны с увеличенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертензию, ожирение, диабет второго типа и инсульт.

Однако не нужно паниковать, потому что есть способы предотвращения негативных последствий сидячей работы. По словам эксперта, важно делать перерывы каждый час и заниматься физическими упражнениями, чтобы стимулировать кровообращение и растянуть мышцы. Короткие прогулки, небольшие упражнения растяжки или специальные упражнения для спины могут помочь снизить вредное воздействие сидячей работы на организм.

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