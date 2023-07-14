Эксперт назвал причины, по которым иностранный язык лучше учить в детстве

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
По его словам, в раннем возрасте дети легко осваивают новый язык без особых усилий, так как их ум способен быстрее усваивать новую информацию. Исследования показывают, что дошкольный период наиболее благоприятный для изучения языков. Занятия с иностранным языком проводятся в форме игр, что помогает детям интересно и легко осваивать новый материал.
В интервью runews24.ru Пугачев также отмечает, что изучение иностранного языка в раннем возрасте облегчает адаптацию в школе. Дети, уже имеющие предварительные знания языка, легче начинают учебный процесс и быстрее усваивают новые знания. Кроме того, такие занятия развивают эмоциональную сферу, память, мышление и навыки общения.
Пугачев отмечает, что изучение иностранных языков способствует развитию памяти у детей. Они легче запоминают последовательности, развивают навыки счета и чтения. Несмотря на то, что иногда они могут испытывать сложности в использовании уже знакомых слов и выражений в новой ситуации, со временем дети начнут лучше запоминать и использовать эти слова и фразы.
Эксперт также подчеркивает, что знание иностранных языков важно для будущего ребенка. В современном мировом сообществе это становится все более необходимым. Знание иностранных языков открывает двери к новым возможностям, улучшает шансы на карьерный рост. Многие компании предпочитают сотрудников, владеющих несколькими языками, так как это позволяет работать на международном уровне и осуществлять бизнес-связи с другими странами.
Помимо этого, Пугачев отмечает, что изучение иностранного языка позволяет детям наслаждаться мировой культурой, музыкой, кино, интернетом, социальными сетями и т. д. Огромное количество информации сегодня представлено на английском языке, поэтому знание иностранных языков помогает детям быть в курсе последних новостей и трендов, а также общаться с иностранцами и расширять свой кругозор.