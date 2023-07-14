Эксперт назвал причины, по которым иностранный язык лучше учить в детстве

Пугачев отмечает, что изучение иностранных языков способствует развитию памяти у детей. Они легче запоминают последовательности, развивают навыки счета и чтения. Несмотря на то, что иногда они могут испытывать сложности в использовании уже знакомых слов и выражений в новой ситуации, со временем дети начнут лучше запоминать и использовать эти слова и фразы.