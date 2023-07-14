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Published Сегодня, 12:18

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Для омских пассажиров оборудовали остановки на Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе

14 июля 2023, 12:18
Фото: Город55
иллюстрация
Их осталось только остеклить.

Сегодня, 14 июля, в Омске заканчивают монтаж новых остановок на улице Маршала Жукова. На точках для ожидания общественного транспорта уже появились металлические навесы. В скором времени специалисты будут их остеклять.

Помимо этого остановки оборудуют на Маршала Жукова, Фрунзе и Булатова. В общей сложности привлеченный подрядчик смонтирует десять остановочных пунктов, рассказал глава департамента транспорта Вадим Кормилец.

Видео: пресс-центр администрации Омска

Представители профильного ведомства в свою очередь следят за дорожной ситуацией, оценивают, эффективны ли новые схемы движения автобусов малого класса (маршруток). Чиновники также испытали на себе новую маршрутную систему, прокатившись на общественном транспорте вместе с горожанами.

Напомним, что маршруток с 1 июля стало намного меньше в центральной части города, на улицах Карла Маркса, Гагарина, Интернациональной и Красном Пути. Большую часть маршрутов сместили в сторону улицы Маршала Жукова.

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#Алина Ясинская#Транспорт#Новости#Омск#Вадим Кормилец#Автобусные остановки#Схема движения#Видео
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