Для омских пассажиров оборудовали остановки на Маршала Жукова, Булатова и Фрунзе

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Сегодня, 14 июля, в Омске заканчивают монтаж новых остановок на улице Маршала Жукова. На точках для ожидания общественного транспорта уже появились металлические навесы. В скором времени специалисты будут их остеклять.
Помимо этого остановки оборудуют на Маршала Жукова, Фрунзе и Булатова. В общей сложности привлеченный подрядчик смонтирует десять остановочных пунктов, рассказал глава департамента транспорта Вадим Кормилец.
Представители профильного ведомства в свою очередь следят за дорожной ситуацией, оценивают, эффективны ли новые схемы движения автобусов малого класса (маршруток). Чиновники также испытали на себе новую маршрутную систему, прокатившись на общественном транспорте вместе с горожанами.
Напомним, что маршруток с 1 июля стало намного меньше в центральной части города, на улицах Карла Маркса, Гагарина, Интернациональной и Красном Пути. Большую часть маршрутов сместили в сторону улицы Маршала Жукова.