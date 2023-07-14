Аэропорт Омск-Федоровка перешел под управление компании из Москвы

Напомним: ОАО, главным активом которого является недостроенный аэропорт, было учреждено «Межгосударственной корпорацией развития» (51% уставного капитала) и Минимуществом Омской области (49%). «МКР» на 90% принадлежит НПО «Радиозавод им. А. С Попова» (с недавних пор тоже прописан в Москве на улице 2-я Хуторская, 29), руководит им Иван Поляков. Город55 уже писал о том, что Поляков и его сестра Татьяна Ушакова передали свои пакеты акций завода в тот же самый паевый инвестиционный фонд — «Инвестиционный траст».