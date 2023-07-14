Аэропорт Омск-Федоровка перешел под управление компании из Москвы

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В открытом акционерном обществе «Омский аэропорт „Федоровка“» поменялась система управления. Еще 12 июля во главе общества стоял генеральный директор Денис Антонов, а теперь АО перешло под управление компании «Аэророботех». Это тоже акционерное общество, прописанное в Москве на улице 2-я Хуторская, 29. Его владельцем считается закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный траст».
Должность генерального директора в «Аэророботехе» занимает Олег Романенко. Его предыдущее место работы — ООО «Национальные канатные дороги».
Напомним: ОАО, главным активом которого является недостроенный аэропорт, было учреждено «Межгосударственной корпорацией развития» (51% уставного капитала) и Минимуществом Омской области (49%). «МКР» на 90% принадлежит НПО «Радиозавод им. А. С Попова» (с недавних пор тоже прописан в Москве на улице 2-я Хуторская, 29), руководит им Иван Поляков. Город55 уже писал о том, что Поляков и его сестра Татьяна Ушакова передали свои пакеты акций завода в тот же самый паевый инвестиционный фонд — «Инвестиционный траст».
Кстати, «МКР» тоже не так давно переехала в Москву. С учетом этого передача управления аэропортом Омск-Федоровка столичной компании выглядит вполне логично и ожидаемо.