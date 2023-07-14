Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Изображение материала

Аэропорт Омск-Федоровка перешел под управление компании из Москвы

14 июля 2023, 06:04
Фото: 1MI
иллюстрация
АО «Аэророботех» связано с закрытым инвестиционным фондом.

В открытом акционерном обществе «Омский аэропорт „Федоровка“» поменялась система управления. Еще 12 июля во главе общества стоял генеральный директор Денис Антонов, а теперь АО перешло под управление компании «Аэророботех». Это тоже акционерное общество, прописанное в Москве на улице 2-я Хуторская, 29. Его владельцем считается закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный траст».

Должность генерального директора в «Аэророботехе» занимает Олег Романенко. Его предыдущее место работы — ООО «Национальные канатные дороги».

Напомним: ОАО, главным активом которого является недостроенный аэропорт, было учреждено «Межгосударственной корпорацией развития» (51% уставного капитала) и Минимуществом Омской области (49%). «МКР» на 90% принадлежит НПО «Радиозавод им. А. С Попова» (с недавних пор тоже прописан в Москве на улице 2-я Хуторская, 29), руководит им Иван Поляков. Город55 уже писал о том, что Поляков и его сестра Татьяна Ушакова передали свои пакеты акций завода в тот же самый паевый инвестиционный фонд — «Инвестиционный траст».

Кстати, «МКР» тоже не так давно переехала в Москву. С учетом этого передача управления аэропортом Омск-Федоровка столичной компании выглядит вполне логично и ожидаемо.

Хоценко заявил о планах построить аэропорт Омск-Федоровка до 2028 года
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск-Федоровка#Город
Подпишитесь
Компромисс. В историческом центре Омска решили не устанавливать огромные медиаэкраны
Вчера, 10:43
В Омске назначили нового руководителя муниципальных кладбищ
Сегодня, 04:56
Компания снизила цену на рубль и получила подряд на ремонт стел на въезде в Омск
Сегодня, 05:20
Зарплата до 67 тысяч. В омскую Госжилинспекцию ищут начальника отдела аналитики
Сегодня, 02:55
Спасайся, кто может! На Омскую область внезапно обрушится град с мощным ветром
Сегодня, 06:00