Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Жительница Камчатки истязала свою дочь после изнасилования её сожителем

13 июля 2023, 07:10
Власти начали расследование по уголовному делу, связанному с 29-летней женщиной, проживающей в местной области, которая подвергала свою собственную дочь пыткам.

Предварительные данные, предоставленные региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, указывают на то, что женщина избивала ребенка, родившегося в 2013 году, с мая 2022 года и продолжала это делать до недавнего времени. Она оправдывала свои действия, называя их «воспитанием». Бабушка девочки обратилась в правоохранительные органы и сообщила о регулярных случаях избиений, пишет ФедералПресс.

Также стало известно, что сожитель женщины неоднократно совершал насилие над девочкой. В то время женщина дала заведомо ложные показания в суде, пытаясь защитить своего партнера, и заставила свою дочь отрицать факты насилия. Она получила условный срок, а сожителя приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии.

Подпишитесь
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
Сегодня, 05:05
Пьем и моемся. В Омске во время 40-градусной жары использовали рекордный объем воды
Сегодня, 05:07
Первые пошли. Омские озеленители начали высадку цветов к «Флоре»
Вчера, 10:16
В омских Нефтяниках на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса
Сегодня, 04:08
В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области
Вчера, 07:40
Специалисты по тарифам. Омская РЭК опубликовала вакансии с зарплатой до 56 тысяч
Сегодня, 03:00