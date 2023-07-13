Жительница Камчатки истязала свою дочь после изнасилования её сожителем

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Предварительные данные, предоставленные региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, указывают на то, что женщина избивала ребенка, родившегося в 2013 году, с мая 2022 года и продолжала это делать до недавнего времени. Она оправдывала свои действия, называя их «воспитанием». Бабушка девочки обратилась в правоохранительные органы и сообщила о регулярных случаях избиений, пишет ФедералПресс.
Также стало известно, что сожитель женщины неоднократно совершал насилие над девочкой. В то время женщина дала заведомо ложные показания в суде, пытаясь защитить своего партнера, и заставила свою дочь отрицать факты насилия. Она получила условный срок, а сожителя приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии.