Жительница Камчатки истязала свою дочь после изнасилования её сожителем

Предварительные данные, предоставленные региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, указывают на то, что женщина избивала ребенка, родившегося в 2013 году, с мая 2022 года и продолжала это делать до недавнего времени. Она оправдывала свои действия, называя их «воспитанием». Бабушка девочки обратилась в правоохранительные органы и сообщила о регулярных случаях избиений, пишет ФедералПресс.