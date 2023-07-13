Затяжные периоды похолодания привели к росту заболеваемости среди детей в Подмосковье

Другая распространенная проблема, с которой сталкиваются дети, — фарингит. Врачи сообщают, что дети испытывают сильную боль в горле, особенно при глотании, и у них увеличиваются лимфоузлы. Кроме того, у детей наблюдаются общие признаки интоксикации организма: повышение температуры, потеря аппетита, слабость. Некоторые дети также страдают от болей в животе, тошноты и поноса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».