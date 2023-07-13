Затяжные периоды похолодания привели к росту заболеваемости среди детей в Подмосковье

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Другая распространенная проблема, с которой сталкиваются дети, — фарингит. Врачи сообщают, что дети испытывают сильную боль в горле, особенно при глотании, и у них увеличиваются лимфоузлы. Кроме того, у детей наблюдаются общие признаки интоксикации организма: повышение температуры, потеря аппетита, слабость. Некоторые дети также страдают от болей в животе, тошноты и поноса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
За последние две недели больше 20 детей обратились к врачу-офтальмологу с такими жалобами. Врачи полагают, что причиной этой инфекции может быть вирус, который распространяется из-за отсутствия солнечных дней.
Специалисты предполагают, что возбудителем является аденовирус, который не выносит солнечного света и устойчив к низким температурам. Все дети получили соответствующее лечение, и очень важно помнить о необходимости обращения к врачу при подобных симптомах, чтобы избежать развития серьезных осложнений, таких как синусит или пневмония.