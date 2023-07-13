Юристы требуют частых проверок: массовые отравления детей вызывают тревогу в России

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Юристы утверждают, что государственный контроль над детским питанием достаточно строг. Хотя Роспотребнадзор проводит плановые проверки различных учреждений и выезжает на место происшествия в случае инцидентов, эксперты считают, что следует ужесточить контроль, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам юриста, в каждом конкретном случае необходимо выяснять, как обстоят дела на кухне. Возможно, поставщики еды работают исправно, но в самом учреждении не соблюдаются условия хранения продуктов.
Технические регламенты для производителей питания также недавно изменились. Контроль за качеством производимой продукции следует усилить, проводя более частые тесты на соответствие стандартам.
Юрист подчеркнула, что ответственность за отравления лежит на детских учреждениях. Они должны контролировать поставщиков и отказываться от работы с теми, кто не соблюдает правила хранения и перевозки продуктов.
Тревогу бьет и специалист по детскому питанию Юлия Широкова. Контроль за поставщиками молока и кисломолочных продуктов является важным, так как они быстро портятся. Фасовка, сроки годности и условия транспортировки и хранения должны быть строго контролируемыми. Даже небольшое нарушение может привести к опасному продукту, который содержит вредные бактерии, считает эксперт.