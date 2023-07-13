Юристы требуют частых проверок: массовые отравления детей вызывают тревогу в России

Тревогу бьет и специалист по детскому питанию Юлия Широкова. Контроль за поставщиками молока и кисломолочных продуктов является важным, так как они быстро портятся. Фасовка, сроки годности и условия транспортировки и хранения должны быть строго контролируемыми. Даже небольшое нарушение может привести к опасному продукту, который содержит вредные бактерии, считает эксперт.