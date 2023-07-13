Юристы и депутаты спорят о статусе животных в Гражданском кодексе

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:47
Юрист Виктор Иванов утверждает, что на данный момент животные в законодательстве считаются имуществом, а не живыми существами. Это означает, что их владелец может обращаться с ними, как с любой вещью. Однако он предлагает признать питомцев живыми существами и предоставить им особый статус, который бы гарантировал должный уход и защиту от жестокого обращения. Также юрист поддерживает идею создания специальных курсов для будущих владельцев домашних животных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Депутат Госдумы Сергей Колунов, напротив, считает, что изменения в закон не требуются. Он ссылается на существующую статью Гражданского кодекса, которая запрещает жестокое обращение с животными и призывает соблюдать принципы гуманности. Парламентарий не уверен, что предложенная инициатива получит поддержку в обществе.