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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:47

Юристы и депутаты спорят о статусе животных в Гражданском кодексе

13 июля 2023, 09:43
В РФ возник спор о том, следует ли признавать питомцев живыми существами. Предложение ГД о введении штрафов за жестокое обращение с животными вызвало разнообразные мнения экспертов. Одни считают, что законодательство нуждается в изменениях, другие полагают, что существующая статья ГК РФ достаточна.

Юрист Виктор Иванов утверждает, что на данный момент животные в законодательстве считаются имуществом, а не живыми существами. Это означает, что их владелец может обращаться с ними, как с любой вещью. Однако он предлагает признать питомцев живыми существами и предоставить им особый статус, который бы гарантировал должный уход и защиту от жестокого обращения. Также юрист поддерживает идею создания специальных курсов для будущих владельцев домашних животных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат Госдумы Сергей Колунов, напротив, считает, что изменения в закон не требуются. Он ссылается на существующую статью Гражданского кодекса, которая запрещает жестокое обращение с животными и призывает соблюдать принципы гуманности. Парламентарий не уверен, что предложенная инициатива получит поддержку в обществе.

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