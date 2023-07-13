Юристы и депутаты спорят о статусе животных в Гражданском кодексе

Юрист Виктор Иванов утверждает, что на данный момент животные в законодательстве считаются имуществом, а не живыми существами. Это означает, что их владелец может обращаться с ними, как с любой вещью. Однако он предлагает признать питомцев живыми существами и предоставить им особый статус, который бы гарантировал должный уход и защиту от жестокого обращения. Также юрист поддерживает идею создания специальных курсов для будущих владельцев домашних животных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».