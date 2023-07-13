Юрист поддержал идею усиления наказания за негативные высказывания о ВС РФ

«Сейчас все спецслужбы стран НАТО работают против нашего государства, и они будут вербовать напрямую или использовать скрытно всех, кого только можно, внутри России. Поэтому, безусловно, следует вводить ограничения и усиливать наказание в отношении тех, кто так или иначе работает на врага», — отметил юрист.