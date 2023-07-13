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Юрист поддержал идею усиления наказания за негативные высказывания о ВС РФ

13 июля 2023, 09:39
Следует ужесточить наказание за отрицательные высказывания в адрес Вооруженных Сил России. С этим предложением выступил профессор права Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов.

В настоящее время законодательством предусмотрена уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ. Лица, распространяющие ложные сведения о наших бойцах и оскорбляющие честь армии, могут быть наказаны штрафами или лишением свободы. Однако этого недостаточно, по мнению профессора. Ведь не все антироссийские действия подпадают под состав указанного преступления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рожнов считает, что в первую очередь следует запретить создание «покаянных» видео, в которых русские и украинцы-беженцы извиняются за оскорбления нашей армии и обещают больше так не делать.

«Все понимают, что это неискренне, а самое главное — подразумевает безнаказанность такого поведения. Вместо извинений нужны более эффективные меры наказания и исправления», — заявил профессор в интервью с журналистом онлайн-издания «Подмосковье сегодня».

Если нет признаков правонарушения, продолжил юрист, но есть другие формы антироссийского поведения (отказ пускать в заведение военнослужащего в форме, публичные похвалы Украины, получение российских пособий беженцами и одновременное оскорбление России), с этим можно бороться особыми методами.

«Таких людей можно лишать выплат и сертификатов, принудительно направлять на предприятия и организации, производящие продукцию для ВС РФ. А самое мягкое наказание для „заукраинствующих“ беженцев — высылка обратно на Украину с запретом возвращения в РФ», — предложил собеседник.

Идею поддержал и член Московской областной коллегии адвокатов Иван Дощенко. По его мнению, Россия фактически находится в состоянии военных действий со странами НАТО. Политические, экономические и социальные системы страны испытывают огромные нагрузки.

«Сейчас все спецслужбы стран НАТО работают против нашего государства, и они будут вербовать напрямую или использовать скрытно всех, кого только можно, внутри России. Поэтому, безусловно, следует вводить ограничения и усиливать наказание в отношении тех, кто так или иначе работает на врага», — отметил юрист.

По мнению Дощенко, «заукраинцев» следует лишать ранее предоставленной государственной поддержки. Он также поддержал идею высылки их из России.

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