Врач Видяскин рассказал, как правильно выбрать безопасный йогурт

Прежде всего, следует проверить срок годности и приобрести продукты от надежных производителей, которые соблюдают стандарты качества и безопасности. Также необходимо обратить внимание на наличие «меток качества» на упаковке молочных продуктов — это специальные значки, указывающие на то, что продукт прошел контроль качества и получил сертификацию.