Врач Видяскин рассказал, как правильно выбрать безопасный йогурт

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Специалист по диетологии Игорь Видяскин рассказал, что при выборе молочной продукции, необходимо обратить внимание на несколько основных вещей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Прежде всего, следует проверить срок годности и приобрести продукты от надежных производителей, которые соблюдают стандарты качества и безопасности. Также необходимо обратить внимание на наличие «меток качества» на упаковке молочных продуктов — это специальные значки, указывающие на то, что продукт прошел контроль качества и получил сертификацию.
Перед употреблением продукта рекомендуется проверить его наличие повреждений, следы разлива или протекания. Также стоит оценить запах, цвет и консистенцию продукта.
Важным шагом является изучение состава продукта. Если у покупателя есть аллергия или непереносимость определенных ингредиентов, следует убедиться, что они отсутствуют в выбранном продукте.
Игорь Видяскин подчеркнул, что безопасность и качество пищи играют важную роль для здоровья человека.