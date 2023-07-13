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Врач Видяскин рассказал, как правильно выбрать безопасный йогурт

13 июля 2023, 09:56
Врач Игорь Видяскин дал рекомендации о выборе безопасного йогурта.

Специалист по диетологии Игорь Видяскин рассказал, что при выборе молочной продукции, необходимо обратить внимание на несколько основных вещей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прежде всего, следует проверить срок годности и приобрести продукты от надежных производителей, которые соблюдают стандарты качества и безопасности. Также необходимо обратить внимание на наличие «меток качества» на упаковке молочных продуктов — это специальные значки, указывающие на то, что продукт прошел контроль качества и получил сертификацию.

Перед употреблением продукта рекомендуется проверить его наличие повреждений, следы разлива или протекания. Также стоит оценить запах, цвет и консистенцию продукта.

Важным шагом является изучение состава продукта. Если у покупателя есть аллергия или непереносимость определенных ингредиентов, следует убедиться, что они отсутствуют в выбранном продукте.

Игорь Видяскин подчеркнул, что безопасность и качество пищи играют важную роль для здоровья человека.

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