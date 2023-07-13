Врач рассказала, как обезопасить себя и детей от воздействия солнечных лучей

Posted Сегодня, 21:39
Published Сегодня, 21:39
Modified Сегодня, 21:42
Updated Сегодня, 21:42
Преподаватель медицинского факультета университета «Синергия», врач Майя Крупская поделилась в беседе с ИА RuNews24.ru, как обезопасить себя и своих детей от вредного воздействия солнечных лучей. Также специалист предоставила несколько простых советов, которые помогут без проблем провести время под солнцем.
Говоря о защите детей от УФ-излучения, эксперт заострила внимание на самых маленьких — на младенцах. По её словам, кожа новорожденных имеет меньше слоев, чем кожа взрослых. У детей также большая площадь поверхности тела в соотношении к массе, чем у взрослых людей. Кожа младенцев также содержит много активно делящихся стволовых клеток, которые являются целью для вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
«Все вышеперечисленные факты указывают на повышенный риск солнечных ожогов у детей, если не принимать меры предосторожности и культуры нахождения на открытом солнце. Кроме ожогов, есть также отсроченные негативные эффекты длительного солнечного воздействия, которые не видны сразу же после контакта. Самый опасный из них — это повреждение ДНК клеток кожи, что может увеличить риск развития опухолей», — подчеркнула врач.
Чтобы свести к минимуму риск повреждения кожи детей и взрослых при пребывании на солнце, следует соблюдать несколько привычных мер безопасности:
— избегать пребывания на открытом солнце в часы интенсивного солнечного излучения — с 10 до 16 часов;
— носить соответствующую одежду, головной убор и защитные очки;
— использовать средства от солнца, чтобы уменьшить повреждение кожи от ультрафиолетового излучения.
«Когда речь идет о применении средств от солнца для младенцев, стоит отметить, что из-за риска проникновения через кожу опасных веществ в кровоток, не рекомендуется использовать такие средства для детей младше 6 месяцев. Если используется средство в виде спрея, нужно закрыть нос, рот и глаза младенца», — добавила специалист.
Также Крупская подчеркнула, что если нет возможности использовать средства, которые могут защитить кожу ребенка, то можно использовать средства от солнца с SPF15 широкого спектра, которые следует смыть сразу после возвращения домой. Это лучше, чем не защищать кожу вовсе, но не рекомендуется использовать такие средства регулярно.
«Средство от солнца нужно наносить за 30 минут до выхода на улицу, чтобы фильтры начали действовать. Нужно тщательно распределить его по коже, покрывая все открытые участки. Рекомендуется повторно наносить каждые два часа, после купания и потения. Средство должно покрывать кожу равномерным и достаточно плотным слоем», — посоветовала врач.
Также медик напомнила, что средства от солнца нужны для уменьшения повреждения от ультрафиолета, но не для продолжительного пребывания под открытым солнцем.
«Кроме защиты от лучей спектра В (UVB), которая обозначается SPF, важно, чтобы в средстве была защита от спектра излучения А (UVA). Обычно такая защита указывается как широкий спектр», — подытожила Крупская.