Врач рассказала, как обезопасить себя и детей от воздействия солнечных лучей

Также Крупская подчеркнула, что если нет возможности использовать средства, которые могут защитить кожу ребенка, то можно использовать средства от солнца с SPF15 широкого спектра, которые следует смыть сразу после возвращения домой. Это лучше, чем не защищать кожу вовсе, но не рекомендуется использовать такие средства регулярно.