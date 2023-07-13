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Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал о круглогодичных морских курортах в России

13 июля 2023, 06:58
Заместитель главы Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал информацию о планах создания круглогодичных морских курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году.

По словам Барзыкина, основной целью таких проектов является развитие внутреннего туризма. Однако, как отметил специалист в интервью RT, данные курорты будут привлекательны не только для россиян, но и для иностранных гостей.

Согласно собеседнику RT, на данный момент уже существует более 75 подобных проектов, включая упомянутые морские курорты.

«Конечно, эти проекты будут привлекательными, особенно учитывая их охват всей страны. Логистика для них будет удобной, средства из бюджета уже выделены, государство вкладывает в инфраструктуру, а частный сектор финансирует объекты для отдыха и развлечений, а также все, что связано с туристической зоной», — пояснил Барзыкин.

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