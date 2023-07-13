Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал о круглогодичных морских курортах в России

«Конечно, эти проекты будут привлекательными, особенно учитывая их охват всей страны. Логистика для них будет удобной, средства из бюджета уже выделены, государство вкладывает в инфраструктуру, а частный сектор финансирует объекты для отдыха и развлечений, а также все, что связано с туристической зоной», — пояснил Барзыкин.