Виталий Хоценко рассказал, что Омская область будет по новому работать с инвесторами

Врио губернатора отметил несколько успешных проектов. Недавно запущено производство по переработке бутана, началось строительство предприятия по производству других компонентов. В части реализации жилищных проектов с застройщиками также обсуждаются варианты взаимодействия. Прошлый год стал рекордным по вводу жилья за последние 6 лет.