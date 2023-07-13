Виталий Хоценко рассказал, что Омская область будет по новому работать с инвесторами

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Виталий Хоценко поставил задачу правительству Омской области войти в ТОП-10 субъектов страны с высокой инвестиционной привлекательностью. В 2023 году регион занял 19 место в рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на три пункта.
«Будем по-новому работать с инвесторами. Лично буду в этом участвовать. Ежемесячно будем проводить инвестиционные комитеты. Мне важно понимать, какие есть планы по инвестразвитию, какие проекты мы запускаем, их сроки, этапы и проблемы, требующие решения», — сообщил Виталий Хоценко.
Врио губернатора отметил несколько успешных проектов. Недавно запущено производство по переработке бутана, началось строительство предприятия по производству других компонентов. В части реализации жилищных проектов с застройщиками также обсуждаются варианты взаимодействия. Прошлый год стал рекордным по вводу жилья за последние 6 лет.
По мнению главы региона, для запуска инвестиционного конвейера требуется доступная инфраструктура. Точкой опоры должна стать особая экономическая зона, в которую уже вошли 6 резидентов.
«Особую экономическую зону будем расширять, привлекать новых промышленных резидентов. Пока у нас не задействован потенциал создания промышленных кластеров и промышленных парков. Поставил задачу по оперативному запуску в работу четырех проектов промпарков и технопарков в сфере высоких технологий», — заключил глава региона.