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Виталий Хоценко рассказал, что Омская область будет по новому работать с инвесторами

13 июля 2023, 08:13
Фото: Правительство Омской области
Глава региона поставил задачу правительству войти в ТОП-10 субъектов страны с высокой инвестиционной привлекательностью.

Виталий Хоценко поставил задачу правительству Омской области войти в ТОП-10 субъектов страны с высокой инвестиционной привлекательностью. В 2023 году регион занял 19 место в рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись на три пункта.

«Будем по-новому работать с инвесторами. Лично буду в этом участвовать. Ежемесячно будем проводить инвестиционные комитеты. Мне важно понимать, какие есть планы по инвестразвитию, какие проекты мы запускаем, их сроки, этапы и проблемы, требующие решения», — сообщил Виталий Хоценко.

Врио губернатора отметил несколько успешных проектов. Недавно запущено производство по переработке бутана, началось строительство предприятия по производству других компонентов. В части реализации жилищных проектов с застройщиками также обсуждаются варианты взаимодействия. Прошлый год стал рекордным по вводу жилья за последние 6 лет.

По мнению главы региона, для запуска инвестиционного конвейера требуется доступная инфраструктура. Точкой опоры должна стать особая экономическая зона, в которую уже вошли 6 резидентов.

«Особую экономическую зону будем расширять, привлекать новых промышленных резидентов. Пока у нас не задействован потенциал создания промышленных кластеров и промышленных парков. Поставил задачу по оперативному запуску в работу четырех проектов промпарков и технопарков в сфере высоких технологий», — заключил глава региона.
#Евгений Игишев#Бизнес#Экономика#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Инвестиции#Омск#Омская область
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