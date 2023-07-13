В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера

Региональный парламент остался без спикера после кончины Владимира Варнавского. Политик ушел из жизни 23 мая на 77-м году жизни. Его избирали председателем ЗС семь созывов подряд, начиная с 1994 года. Ранее Город55 сообщал, что мандат Владимира Варнавского в Заксобрании может получить ныне первый заместитель губернатора Валерий Бойко. Чиновник уже выиграл праймериз «Единой России» на Муромцевском одномандатном округе.