В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
Председателем Законодательно собрания Обской области сегодня, 13 июля, избрали Александра Артемова. Большинство депутатов поддержали его кандидатуру.
«Будем работать одной командой. Нужно сохранять и приумножать те традиции парламентаризма, которые были заложены нашим многолетним лидером Владимиром Алексеевичем Варнавским. Также необходимо более тщательно работать с наказами избирателей, в связке с губернатором, органами исполнительной власти», — сообщил Артемов после избрания.
Региональный парламент остался без спикера после кончины Владимира Варнавского. Политик ушел из жизни 23 мая на 77-м году жизни. Его избирали председателем ЗС семь созывов подряд, начиная с 1994 года. Ранее Город55 сообщал, что мандат Владимира Варнавского в Заксобрании может получить ныне первый заместитель губернатора Валерий Бойко. Чиновник уже выиграл праймериз «Единой России» на Муромцевском одномандатном округе.