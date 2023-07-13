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В российских школах предложили установить автоматы с контрацепцией

13 июля 2023, 09:30
По мнению российского сексолога Катерины Молнии, одной из причин детских беременностей в нашей стране является недостаток сексуального просвещения в школах.

В последнее время неоднократно возникало обсуждение о необходимости введения специальных уроков полового воспитания в образовательных учреждениях. Один из депутатов Госдумы, Анатолий Вассерман, также заявлял, что рано или поздно сексуальное просвещение в школах будет введено в каком-то виде, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Но пока все это остается только в планах, решить проблему ранних беременностей и ЗППП можно немного иначе.

Катерина Молния предлагает повысить доступность контрацепции, особенно для несовершеннолетних. Следует устанавливать автоматы с прокладками, презервативами и другими средствами контрацепции повсюду: в школах, общественных местах, магазинах, аптеках.

По мнению эксперта, количество таких автоматов должно быть максимальным, их расположение не имеет значения. Главное — сделать эти товары более доступными. На таких автоматах можно разместить информацию о проблеме нежелательной беременности и половых инфекциях. Это следует делать ярко и ненавязчиво, считает специалист.

Автоматы без продавца, которого так стесняют подростки, будут привлекать внимание и помогать преодолевать стеснение, а также повышать уровень сексуального просвещения у детей, подчеркнула сексолог.

В отношении возможных уроков полового воспитания эксперт считает, что план таких занятий следует разрабатывать совместно с сексологами, психологами и педагогами. Беседы с родителями также будут полезны.

Сегодня эта тема часто является запретной в семьях и остается без должного внимания. Улучшить ситуацию могут печатные материалы для взрослых, в которых будет подробно рассказано, как разговаривать с детьми по этой чувствительной теме, поскольку многие люди просто не знают, как это делать, — заключила эксперт.

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