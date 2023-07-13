В российских школах предложили установить автоматы с контрацепцией

Сегодня эта тема часто является запретной в семьях и остается без должного внимания. Улучшить ситуацию могут печатные материалы для взрослых, в которых будет подробно рассказано, как разговаривать с детьми по этой чувствительной теме, поскольку многие люди просто не знают, как это делать, — заключила эксперт.