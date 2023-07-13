В России создадут 5 круглогодичных морских курортов

Они будут располагаться на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. По словам Чернышенко, реализация данного проекта предполагает увеличение числа туристических поездок до 140 миллионов к 2030 году, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.