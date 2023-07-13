В России создадут 5 круглогодичных морских курортов

Posted Сегодня, 21:24
Published Сегодня, 21:24
Modified Сегодня, 21:26
Updated Сегодня, 21:26
Они будут располагаться на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. По словам Чернышенко, реализация данного проекта предполагает увеличение числа туристических поездок до 140 миллионов к 2030 году, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.
«Это будет серьезный вклад в развитие туризма», — отметил вице-премьер.
Целью создания этих морских курортов является выполнение поручения президента России Владимира Путина. Ожидается, что данные курорты смогут принять не менее 10 миллионов туристов и работать на протяжении всего года.