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В РЭО рассказали об увеличении глубины переработки электроники до 85%

13 июля 2023, 10:46
Фото: 1MI
С 1 сентября в России начнут действовать новые правила утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО), устанавливающие обязательную глубину переработки.

В соответствии с этими правилами, попавшие на утилизацию отходы электроники должны быть утилизированы не менее чем на 85%, сообщает издание Transsibinfo.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, ранее не была регламентирована глубина переработки электронных отходов. Начиная с 1 сентября 2023 года любой электронный отход, попавший на утилизацию, должен быть утилизирован на 85%, а остатки не должны превышать 15%. Это означает, что из всей массы поступивших на переработку отходов нужно получить не менее 85% вторичного сырья, такого как пластик, стекло, черные и цветные металлы.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения о требованиях к сбору и утилизации отходов различных групп товаров с учетом отраслевой специфики. В этих предложениях должны быть учтены параметры глубины утилизации отходов.

Уже сейчас для некоторых групп однородных отходов установлена обязательная глубина переработки. К ним относятся такие группы, как «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств», «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств», «Отходы шин, покрышек, камер».

Исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова указала, что с 1 января 2021 года запрещено захоронение на свалках отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, а с 1 марта 2022 года юридические лица обязаны в течение 11 месяцев с момента образования таких отходов передавать их специализированным компаниям, занимающимся сбором, транспортировкой, обработкой, переработкой, обезвреживанием и хранением отходов, отнесенных к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства».

Гулимова отметила, что отходы электронного оборудования являются и отдельным видом отходов, и одновременно присутствуют в составе ТКО. Есть несколько вариантов, как передать отходы электроники для переработки отдельно от твердых коммунальных отходов. Граждане могут сдавать их юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги по обслуживанию и ремонту такого оборудования или занимаются его продажей, компаниям, принимающим отходы от граждан для накопления и передачи их на обработку или переработку, а также компаниям, осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляющим сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.

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