В РЭО рассказали об увеличении глубины переработки электроники до 85%

Гулимова отметила, что отходы электронного оборудования являются и отдельным видом отходов, и одновременно присутствуют в составе ТКО. Есть несколько вариантов, как передать отходы электроники для переработки отдельно от твердых коммунальных отходов. Граждане могут сдавать их юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги по обслуживанию и ремонту такого оборудования или занимаются его продажей, компаниям, принимающим отходы от граждан для накопления и передачи их на обработку или переработку, а также компаниям, осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляющим сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.