В РЭО перечислили партнеров программы обучения по ESG

В их числе Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Институт проблем химической физики (ИПХФ), Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН), а также Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ). Партнерами программы станут также участники рынка обращения с отходами: группа ПОЛИПЛАСТИК, АО «МЕТАКЛЭЙ», компания «ОПТИКОМ», компания «Упаковочные Технологии», группа «Эколайн», компания PolyER. Об этом пишет transsibinfo.com.