В РЭО перечислили партнеров программы обучения по ESG

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
В их числе Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Институт проблем химической физики (ИПХФ), Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН), а также Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ). Партнерами программы станут также участники рынка обращения с отходами: группа ПОЛИПЛАСТИК, АО «МЕТАКЛЭЙ», компания «ОПТИКОМ», компания «Упаковочные Технологии», группа «Эколайн», компания PolyER. Об этом пишет transsibinfo.com.
Как сказал глава РЭО Денис Буцаев, обучение затронет вопросы цифровых технологий, новых методов исследования, реальные кейсы грамотного управления. По окончании программы сотрудники смогут выдвигать свои гипотезы, создавать инновационные подходы к решению нетривиальных производственных задач, предлагать новые продукты в соответствии со стратегией компании и ожиданиями потребителей.
Научно-исследовательские работы будут проводиться по таким тематикам, как биоразлагаемые гибридные пластики, биосовместимые полимерные материалы
медицинского назначения и не только. Подготовка новых кадров позволит отрасли продвинуться в формировании экономики замкнутого цикла.
Срок обучения — 2,5 года, очно-заочная форма обучения. Дополнительная информация о программе представлена на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения по программам магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00, доб. 1629, адрес электронной почты: [email protected].